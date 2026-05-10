Pınarhisar'da TOKİ İş Yerleri Satışa Çıkıyor

Pınarhisar ilçesinde yapımı tamamlanan ikinci etap TOKİ bölgesindeki 12 iş yeri satışa çıkarılacak.

Belediye Başkanı İhsan Talay, yaptığı yazılı açıklamada, iş yerleri, TOKİ konutlarının ilçede hem yaşam alanı hem de ticari hayata önemli katkı sağladığını belirtti.

Yapımı tamamlanan ikinci etap TOKİ bölgesindeki iş yerinin satışa sunulacağını aktaran Talay, satışların 13-14 Mayıs tarihlerinde saat gerçekleştirilecek açık artırma usulü ile gerçekleştirileceğini kaydetti.

Müzayedeye katılımın İstanbul TOKİ Hizmet Binası, Ankara Bilkent Otel ve çevrim içi olarak sağlanabileceğini bildiren Talay, yeni iş yerinin ilçedeki ticaret hayatını canlılık kazandıracağını belirtti.

Talay, bu iş yerlerinin ilçeye ve yatırımcıları hayırlı olması temennisinde bulundu.