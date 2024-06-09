Piraziz Belediye Başkanı Mahmut Esat Ayyıldız, Türkiye Şampiyonu Öğrencilerle Buluştu - Son Dakika
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Piraziz Belediye Başkanı Mahmut Esat Ayyıldız, Türkiye Şampiyonu Öğrencilerle Buluştu

Piraziz Belediye Başkanı Mahmut Esat Ayyıldız, Türkiye Şampiyonu Öğrencilerle Buluştu

Piraziz Belediye Başkanı Mahmut Esat Ayyıldız, Espiye Şehit Cengiz Sarıbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini tebrik etti. Ayyıldız, öğrencilerle birlikte rafting yaparak başarılarından gurur duyduğunu belirtti. Giresun'un da su sporlarında başarılı olabileceğini vurgulayan Ayyıldız, Türkiye şampiyonu olan öğrencileri kutladı.

09.06.2024 15:58
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Piraziz Belediye Başkanı Mahmut Esat Ayyıldız, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı Okul Sporları Rafting Gençler Türkiye Şampiyonu olan Espiye Şehit Cengiz Sarıbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Ayyıldız, tebrik ettiği öğrencilerle Yağlıdere Deresi'nde rafting yaptı.

Gençlerin elde ettiği başarıdan gurur duyduğunu dile getiren Ayyıldız, "Onların azmi ve kararlılığı, hepimiz için birer ilham kaynağı. Gençlerimizin her zaman yanında olacağız ve onların gelişimini destekleyecek projelere imza atmaya devam edeceğiz." dedi.

Ayyıldız, rafting gibi bir su sporunun Giresun'da da gerçekleşmesinin münkün olduğuna vurgu yaparak,"Giresun'un ismi ön plana çıkabilir ve burada da önemli başarılar elde edilebilir. İşte en büyük örneği, Türkiye şampiyonu öğrencilerimiz. Burada hazırlanarak şampiyonaya gittiler ve Türkiye şampiyonu olarak döndüler. Şampiyon olan öğrencilerimizi gönülden kutlarım." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Piraziz Belediye Başkanı Mahmut Esat Ayyıldız, Türkiye Şampiyonu Öğrencilerle Buluştu - Son Dakika

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