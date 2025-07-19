Piraziz\'de Zincirleme Kaza: 1 Ölü

Giresun'un Piraziz ilçesinde 2 tır ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Muhittin Deniz (62) idaresindeki tır, Karadeniz Sahil Yolu'nun ilçe girişinde trafik ışıklarında bekleyen S.S'nin kullandığı tır ile C.Ç. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.

Kazanın şiddetiyle tır ve otomobil de aynı yöndeki iki otomobile çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tırda sıkıştığı yerden ekiplerce çıkarılan sürücü Muhittin Deniz'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Öte yandan kaza nedeniyle tır kabininin yerinden ayrılarak dorse üzerinde kaldığı görüldü.