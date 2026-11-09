Pistorius Almanya ve Fransa'ya Avrupa güvenliğinde özel rol düştüğünü söyledi - Son Dakika
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Pistorius Almanya ve Fransa'ya Avrupa güvenliğinde özel rol düştüğünü söyledi

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Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Almanya ve Fransa'nın Avrupa güvenliğinde daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyledi. Pistorius, 14. Fransa-Almanya Parlamenter Asamblesi'nde Rusya'nın Ukrayna savaşının Avrupa barış düzenini sarstığını belirtti.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Avrupa'nın güvenlik açısından önemli bir sınavdan geçtiğini ve Almanya ile Fransa'nın bu alanda daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyledi.

Pistorius, 14. Fransa-Almanya Parlamenter Asamblesi'nde yaptığı konuşmada, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın Avrupa'daki barış düzenini sarstığını belirtti.

Avrupa ülkelerinin kendi güvenlikleri için daha fazla sorumluluk alması gerektiğini söyleyen Pistorius, bu konuda Almanya ve Fransa'ya özel bir rol düştüğünü vurguladı.

Pistorius, iki ülkenin Ukrayna'ya destekte birlikte hareket ettiğini ve NATO ile Avrupa Birliği bünyesinde yakın işbirliği yürüttüğünü belirterek, Almanya ve Fransa'nın kurduğu Beşli Grup'un Avrupalı NATO müttefikleri için önemli bir işbirliği platformu haline geldiğini kaydetti.

İki ülkenin uydu destekli erken uyarı ve keşif sistemleri ile uzun menzilli hassas silahlar konusunda ortak çalışmalar yürüttüğünü anlatan Pistorius, uydu destekli sistemlerin Avrupa'nın güvenliği için büyük önem taşıdığını bildirdi.

Pistorius, iki ülkenin silahlı kuvvetlerinin birlikte çalışabilme kapasitesini artırmayı ve Avrupa savunma sanayisini güçlendirmeyi hedeflediğini ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2 Mart'ta Fransız nükleer caydırıcılığının Avrupa boyutuna vurgu yaptığını hatırlatan Pistorius, iki ülkenin bu konudaki stratejik diyaloğu derinleştirdiğini söyledi.

Pistorius, diyaloğun iki ülkenin ulusal egemenliği korunarak ve NATO'nun nükleer caydırıcılığını tamamlayacak şekilde yürütüldüğünü belirtti.

Avrupa'nın kendi güvenliğini sağlama kapasitesinin artması ile ülkelerin ulusal egemenliğini korumasının birbirini güçlendiren hedefler olduğunu vurgulayan Pistorius, iki ülke arasındaki karşılıklı güven ve siyasi iradenin işbirliğinin sürmesini sağlayacağını kaydetti.

Kaynak: AA
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