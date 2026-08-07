Pitch Black 2026 Tatbikatı Tamamlandı

Avustralya hükümeti, Northern Territory eyaletindeki üç haftalık yüksek yoğunluklu hava muharebe tatbikatı "Pitch Black 2026"nın tamamlandığını duyurdu.

Avustralya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Pitch Black 2026 tatbikatı, üç hafta süren yüksek yoğunluklu hava muharebe eğitiminin ardından bugün sona erdi." ifadesine yer verildi.

Tatbikatın iki yılda bir yapıldığına işaret edilen açıklamada, bu yılki organizasyonda 21 ülkeden yaklaşık 2 bin 500 personel ile 100 uçağın yer aldığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen tatbikatın komutanı Tuğgeneral Matthew McCormack, tatbikatın önemli operasyonel ve ilişki kurucu sonuçlarının olduğunu belirtti.