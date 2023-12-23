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Irak'ta şehit olan askerin ailesine şehadet haberi ulaştı - Son Dakika
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Irak'ta şehit olan askerin ailesine şehadet haberi ulaştı

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın şehadet haberi, umrede olan ailesine ulaşamayınca dedesi Salih Taşkın'a verildi. Şehidin babaevine Türk bayrağı asıldı.

Irak\'ta şehit olan askerin ailesine şehadet haberi ulaştı
23.12.2023 - 09:09,
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Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın şehadet haberi Malatya'daki ailesine ulaştı.

Şehidin babası Engin ile annesi Ümmühan Taşkın'ın umrede olması dolayısıyla şehadet haberi Battalgazi ilçesi Alacakapı Mahallesi'ndeki baba ocağında dedesi Salih Taşkın'a yetkililerce verildi.

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri şehidin babaevine Türk bayrağı astı.

Kaynak: AA
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