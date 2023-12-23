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Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan'ın şehadet haberi Yozgat'taki ailesine verildi - Son Dakika
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Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan'ın şehadet haberi Yozgat'taki ailesine verildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerin sızma girişimi sırasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan'ın (25), Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan ailesine haber verildi.

Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan\'ın şehadet haberi Yozgat\'taki ailesine verildi
23.12.2023 - 22:18,
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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerin sızma girişimi sırasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan'ın (25), Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan ailesine haber verildi.

Evli ve bir çocuk sahibi Arslan'ın Agahefendi Mahallesi'ndeki ailesinin evine gelen Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci ve askeri yetkililer, baba Sedat ve anne Esengül Arslan'a şehadet haberini verdi.

Arslan ailesinin yakınları ve mahalle sakinlerinin önünde toplandıkları şehidin evine ve sokağın girişine Türk bayrağı asıldı.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan da şehit evini ziyaret ederek, aileye başsağlığı dileğinde bulundu.

Kaynak: AA
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