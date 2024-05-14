Piyanist ve besteci Güldiyar Tanrıdağlı'nın eserlerini orkestra ile seslendireceği 'Dizi Müzikleri Konseri' - Son Dakika
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Piyanist ve besteci Güldiyar Tanrıdağlı'nın eserlerini orkestra ile seslendireceği 'Dizi Müzikleri Konseri'

Piyanist ve besteci Güldiyar Tanrıdağlı\'nın eserlerini orkestra ile seslendireceği \'Dizi Müzikleri Konseri\'

Piyanist ve besteci Güldiyar Tanrıdağlı, 4 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan Dizi Müzikleri Konseri'nde orkestra ile birlikte eserlerini seslendirecek. Konserde Tanrıdağlı, dizi müziklerini canlı olarak sunarken, sahneler de eşlik edecek. İstanbul Strings orkestrasının sahne alacağı konserde, Eda Güney ve Erkut Cantürk de solist olarak yer alacak. Ayrıca etkinliğe dizilerden sürpriz isimler de katılacak. Detaylı bilgi ve biletler için akmistanbul.gov.tr adresi ziyaret edilebilir.

14.05.2024 11:57
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Piyanist ve besteci Güldiyar Tanrıdağlı'nın eserlerini orkestra ile seslendireceği "Dizi Müzikleri Konseri", 4 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak.

AKM'den yapılan açıklamaya göre, senfonik bir altyapı üzerine yazılan melodilerin yorumlanacağı projede Tanrıdağlı, dizi müziklerini canlı olarak, dizilerden sahneler eşliğinde sunacak.

Etkinlikte bestecinin eserleri, kendisi ve orkestra tarafından da ilk kez sahnelenmiş olacak. İstanbul Strings orkestrasının sahne alacağı programda, Eda Güney ve Erkut Cantürk ise solistliği üstlenecek. Ayrıca etkinliğe dizilerden sürpriz isimler de katılacak.

"Rachmaninov Anatolian Project"in de yer aldığı 11 albümü bulunan Tanrıdağlı, "Yalı Çapkını", "Şahane Hayatım", "Baba", "Gülcemal" ve "Veda Mektubu"nun da aralarında bulunduğu çeşitli dizilerin müziklerine imza attı.

Detaylı bilgi ve biletler için "akmistanbul.gov.tr" adresi ziyaret edilebilir.

Kaynak: AA

İstanbul, Dizi, AKM, Sanat, Müzik, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Piyanist ve besteci Güldiyar Tanrıdağlı'nın eserlerini orkestra ile seslendireceği 'Dizi Müzikleri Konseri' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Piyanist ve besteci Güldiyar Tanrıdağlı'nın eserlerini orkestra ile seslendireceği 'Dizi Müzikleri Konseri' - Son Dakika
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