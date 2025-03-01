PKK'dan Öcalan'a Uyum: Ateşkes ve Fesih Kongresi - Son Dakika
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PKK'dan Öcalan'a Uyum: Ateşkes ve Fesih Kongresi

PKK, Abdullah Öcalan'ın çağrısına uyarak ateşkes ilan etti ve fesih kongresi hazırlıklarına başladı.

01.03.2025 10:01
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(ANKARA) - Terör örgütü PKK, Abdullah Öcalan'ın "silah bırakma ve örgütün kendisini feshetme" çağrısına uyacağını ilan etti. Terör örgütü, bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ettiğini ve Öcalan'ın sözünü ettiği fesih kongresine hazırlanacağını duyurdu. Terör örgütü, kongrenin başarısını Öcalan'ın "yürütmesine" bağladı.

Terör örgütü PKK'nın Yürütme Komitesi, Abdullah Öcalan'ın "silah bırakma ve kendini feshetme" çağrısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Terör örgütü PKK, Abdullah Öcalan'ın silah bırakma ve örgütün kendisini feshetme çağrısına uyacağını ilan etti. Terör örgütü, bugünden geçerli olmak üzere ilan ettiğini ve Öcal'ın sözünü ettiği fesih kongresine hazırlanacağını duyurdu.

"Yeni bir tarihsel sürecin başladığı" ifade edilen açıklamada, özetle şu görüşler yer verildi:

"Bu temelde sorumluluk hepimizindir; herkes görev ve sorumluluğuna sahip çıkmak ve gereğini yerine getirmek durumundadır.

Kuşkusuz böyle bir çağrı yapabilmek tarihi öneme sahipti; şimdi içeriğinin başarıyla pratikleştirilmesi de benzer öneme sahiptir. Biz PKK olarak söz konusu çağrının içeriğine olduğu gibi katılıyoruz ve kendi cephemizden çağrının gereklerine uyacağımızı ve uygulayacağımızı belirtiyoruz. Fakat başarı için demokratik siyaset ve hukuki zeminin de uygun olması gerektiğinin altını çizmek istiyoruz.

Bu çerçevede, Önder Apo'nun Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı'nın hayata geçmesinin önünü açmak için bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz. Üzerine saldırı olmadıkça hiçbir gücümüz silahlı eylem yapmayacaktır. Bundan öte silah bırakma gibi hususların pratikleşmesini ancak Önder Apo'nun pratik öncülüğü gerçekleştirebilir."

Terör örgütü PKK, kongrenin başarısını Öcalan'ın "yönlendirme ve yürütme" şartına bağladı

Terör örgütünden yapılan açıklamada, Öcalan'ın istediği gibi parti kongresini toplamak için hazır olduklarını, ancak bunun gerçekleşmesinin "uygun güvenlikli ortamın oluşması ve kongre başarısının" Öcalan'ın "bizzat yönlendirmesi ve yürütmesi" şartına bağlandı.

Terör örgütü, "şimdiye kadar ki savaş yönetiminin tüm hata ve yetersizliklerini birlikte yaptıklarını, ancak barış ve demokratik toplum döneminin yönetimini sadece Öcalan'ın yapabileceğini" ileri sürdü.

Öcalan'ın çağrısının başarıyla hayata geçmesi için "fiziki özgür yaşar ve çalışır koşullara kavuşması, arkadaşları dahil istediği herkesle engelsiz ilişki kurabilmesi gerektiği" kaydedilen açıklamada, "Bunun gereklerinin devletin ilgili kurumları tarafından yerine getirileceğini umut ediyoruz" ifadesi kullanıldı.

Terör örgütünden yapılan açıklamada, Öcalan'ın çağrısının "kesinlikle bir son olmadığı tersine yepyeni bir başlangıç olduğu, çağrının içeriğine büyük bir sorumluluk ve ciddiyetle yaklaşıp her alanda başarıyla hayata geçirmenin tarihi öneme sahip olduğu" kaydedildi.

Kaynak: ANKA

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