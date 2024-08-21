PKK/KCK'nın Finlandiya yapılanmasının sorumlu düzeydeki üyesi yakalandı - Son Dakika
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PKK/KCK'nın Finlandiya yapılanmasının sorumlu düzeydeki üyesi yakalandı

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MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonu sonucu, PKK/KCK'nın Finlandiya yapılanmasında sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren 'Naze Ad' kod adlı Mehnaz Omarı yakalanarak cezaevine gönderildi.

21.08.2024 15:24
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Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/KCK'nın Avrupa yapılanmalarına yönelik operasyonlarına devam ediyor.

MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonu sonucu, PKK/KCK'nın Finlandiya yapılanmasında sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren İran/Urumiye kökenli Naze Ad kod adlı Mehnaz Omari yakalanarak cezaevine gönderildi.

İranlı Mehnaz Omari, Finlandiya'da PKK/KCK kadroları ile örgüt üst yönetimi arasında koordinasyonu sağlıyordu. Ayrıca, örgüte kişi aktarımı ve finans temininde de sorumlu düzeyde faaliyet gösteriyordu. Omari, terör örgütü adına Finlandiya'da eylem ve etkinlikleri de organize ediyordu.

Finlandiya yapılanması ile ilgili bilgiler ele geçirildi

Uzun süredir MİT'in takibinde olan Mehnaz Omari, düzenlenen başarılı bir operasyonla İstanbul'da yakalanarak cezaevine gönderildi.

Mehnaz Omari'nin yakalanması ile örgütün Finlandiya yapılanmasına ilişkin pek çok bilgiye de ulaşıldı.

PKK/KCK\'nın Finlandiya yapılanmasının sorumlu düzeydeki üyesi yakalandı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel PKK/KCK'nın Finlandiya yapılanmasının sorumlu düzeydeki üyesi yakalandı - Son Dakika

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