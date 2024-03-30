Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketine (DGH) yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden ikisi tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube müdürlüklerine bağlı ekipler, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, terör örgütü PKK'nın sözde gençlik yapılanması DGH içerisinde faaliyet gösteren, illegal sokak eylemleri yapabilecekleri değerlendirilen, örgütle iltisaklı faaliyetlerine devam eden ve Esenler'de terör örgütü elebaşının çıkartmalarını (sticker) yapıştırdığı tespit edilen şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirledi.
Çalışmalarını tamamlayan polis ekipleri, 27 ve 29 Mart'ta düzenledikleri farklı operasyonlarda 13 şüpheliyi gözaltına aldı.
İkisi tutuklandı
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan ikisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Şüphelilerden 6'sı adli kontrol hükümleri uygulanarak, 5'i ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: İki şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde babaannesinin üçüncü katta bulunan evinin balkonundan yere düşmesi sonucu hayatını kaybeden 3 yaşındaki çocuğun cenazesi, düzenlenen törenle defnedildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Büyükada'yı ziyaret etti. İmamoğlu, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül ve CHP Adalar Belediye Başkan adayı Ali Ercan Akpolat ile birlikte halk buluşmasına katıldı. Konuşmasında İstanbulluların doğru kişiyi seçerek kentin geleceğini şekillendireceğine inandığını vurgulayan İmamoğlu, Adalar'daki sorunlara çözüm bulacaklarını söyledi.
Elazığ Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel Ramazan etkinlikleri kapsamında, Esat Kabaklı Elazığlılarla buluştu. Kabaklı'nın kahramanlık türküleriyle dinleyicilerin milli duyguları coştu. Program sonunda Kabaklı'ya özel bir hediye verildi. Minikler ise çocuk etkinlik alanında eğlendi.
Elazığ'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 araç birbirine çarptı. Kazada 1 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yarın yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için Giresun'daki okullarda hazırlıklar tamamlandı. Yaklaşık bin 456 sandıkta 361 bin 334 seçmen belediye başkanlığı için oy kullanacak.
Bugün yapılacak yerel seçimlerin sonucu ne olursa olsun, ekonominin sorunları sihirli bir değnek değmiş gibi, hemen çözülmeyecek. Piyasaların çok kırılgan bir dengede seyrettiği unutulmadan, gereken tedbirleri almak için, fazla beklenmeden, harekete geçilmesi gerekiyor.
Edirne'de, polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 7 kişiyi durdurdu. Şüphelilerin üst aramalarında 38 gram sentetik uyuşturucu, 21 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kocasinan Mahallesi'nde şüpheli E.K'nin kullandığı otomobili durdurdu. Yapılan aramada otomobilde gümrük kaçağı 17 oyun konsolu ve 2 robot süpürge ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Eskişehir'de Mahalli İdareler Genel Seçimleri için vatandaşların oy kullanacağı 2 bin 361 sandığın kurulumuna başlandı. Eskişehir'de 585 sandık alanında oy kullanılacak kabinlerin ve sandıkların kurulumu tamamlanıyor.
Kırşehir'de yarın yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde 177 bin 668 kişi oy kullanacak. Kırşehir'de, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için okullarda hazırlıklar tamamlanarak kapılara kilit vuruldu. Kırşehir'de de 6 ilçe, 3 belde ve 252 köyde 733 sandıkta toplam 177 bin 668 seçmen İl Genel ve Belediye Meclis üyeleri ve muhtarlar için oy kullanacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?