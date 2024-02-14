PKK/KCK Operasyonunda 9 Kişi Gözaltına Alındı

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BURSA'da polis ekipleri tarafından düzenlenen PKK/KCK operasyonunda, örgütün sözde değer ailesi olarak niteledikleri, örgüt içerisinde faaliyet yürütürken ölen ailelere maddi destek verdikleri MASAK raporları ile tespit edilen 4 kişi ile birlikte örgüt ile iltisaklı bulunan toplam 9 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin, PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sabah saatlerinde Bursa ve Tekirdağ'da eş zamanlı düzenledikleri operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Yapılan operasyonda MASAK raporları ile tespit edilen 4 kişinin, örgütün sözde değer ailesi olarak nitelendirilen yakınları terör örgütü içerisinde bulunan veya örgüt içerisinde faaliyet yürütürken ölen ailelere maddi destek verdiklerini, bu ailelere alışveriş kartları dağıttığını belirledi. 5 kişinin de örgütle iltisaklı olduğu yurda giriş yasağı bulunan yabancı uyruklu oldukları öğrenildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dağıtılmak üzere bulundurulan çok sayıda alışveriş kartı ve dijital materyallere el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerden 4'ünün işlemleri devam ederken, yabancı uyruklu 5 şüpheli de sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.