PKK/KCK Terör Örgütü Mensubu Serdar Tunagür Yakalandı

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MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği ortak operasyonla, PKK/KCK terör örgütünün Portekiz yapılanmasında aktif faaliyet gösteren Serdar Tunagür yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, yapılan istihbari çalışmalar sonucu Serdar Tunagör'ün, Portekiz'de PKK/KCK adına gerçekleştirilen eylem ve etkinliklere aktif katılım sağladığı tespit edildi. Geçmiş dönemde PKK/KCK adına kırsal alanda ve Mahmur kampında faaliyet yürüten Tunagür, istihbarat birimlerinin uzun süredir takibi altındaydı. İstanbul'da bulunduğu tespit edilen PKK/KCK'lı Serdar Tunagür, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Tunagür, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.