PKK/KCK Üyesi 2 Terörist Yakalandı - Son Dakika
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PKK/KCK Üyesi 2 Terörist Yakalandı

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İçişleri Bakanı Yerlikaya, 'Gürz-45' operasyonuyla Edirne'de 2 PKK/KCK üyesinin yakalandığını açıkladı.

08.02.2025 09:18
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(ANKARA)- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Gürz-45" operasyonuyla gri kategoride yer alan PKK/KCK bölücü terör örgütünün 2  üyesininin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından gri kategoride yer alan PKK/KCK bölücü terör örgütü üyesi "Serhabun Malazgirt" kod adlı Bülent Taşer ile "Sarya Baran" kod adlı Leyla Hüşeng isimli teröristlerin Edirne ili Meriç ilçesinde gerçekleştirilen "Gürz-45" operasyonuyla yakalandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız.

Bülent Taşer'in  2008 yılında Bitlis-Sehi, Batman- Sason ve Kozluk kırsalında faaliyet yürüttüğü, 13 Mayıs 2012 tarihinde Bitlis-Merkez Çalıdüzü köyü bölgesinde meydana gelen uzaktan komutalı EYP kullanma olayının faillerinden olduğu, 18 Mayıs 2012 tarihinde Bitlis/Merkez Yukarıdölek köyü bölgesinde yol kesme, araç yakma ve adam kaçırma eylemine katıldığı, 23 Haziran 2012 tarihinde Bitlis- Tatvan arasında bulunan Rahva Trafik Denetleme Büro Amirliğine roketli saldırı eylemini gerçekleştirdiği tespit edildi.

Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel PKK/KCK Üyesi 2 Terörist Yakalandı - Son Dakika

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