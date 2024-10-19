PKK\'lı Terörist Teslim Oldu

Güncel

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), bölücü terör örgütünden kaçan 1 PKK'lı teröristin Akçakale'deki hudut karakoluna teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları artan şiddet ve tempoda devam ederken örgütteki çözülmeler de hızlanıyor. Bölücü terör örgütünün barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist, Akçakale'deki hudut karakolumuza teslim oldu" denildi.