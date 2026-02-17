PKK'nın Feshi için Yeni Rapor - Son Dakika
PKK'nın Feshi için Yeni Rapor

17.02.2026 16:38
Terör örgütü PKK'nın feshi ve silah bırakması ile ilgili taslak raporda güvenlik tespitleri vurgulandı.

Haber: Emine DALFİDAN

(TBMM) - "Süreç Komisyonu"nun ortak rapor yazım ekibinin hazırladığı ve revize edilen ortak taslak raporda, "hassasiyetlere" vurgu yapılarak, terör örgüt PKK'nın kendini feshi ve silah bırakmasına ilişkin, "Fesih ve silah bırakmanın istihbarat-güvenlik birimlerince sınırlarımız dışındaki durumlar dahil tespiti kamuoyuna yapılan beyanlarla sınırlı bir alan değildir. Beyanların takip ve teyitle anlam kazanacağı aşikardır. Silah bırakmanın istihbarat ve güvenlik birimlerince tespiti ölçülebilir kriterlerle icra edilecektir. Bu tespit sahadaki doğrulama süreçleriyle desteklenerek kamu düzeni açısından öngörülebilirlik sağlanacaktır. Sınırlarımız dışındaki durumun tespiti güvenlik yol haritasını tamamlayan bir zorunluluktur" değerlendirmesi yapıldı.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı taslak raporda değişikliklere gidildi. Revize edilen rapora son halini vermek üzere çalışmalar yoğun olarak sürüyor.

ANKA Haber Ajansı'nın ulaştığı revize edilen taslak raporun, "PKK'nın Kendini Feshetmesi ve Silah Bırakması" başlığı altında şu ifadelere yer verildi:

"Fesih ve silah bırakmanın istihbarat-güvenlik birimlerince sınırlarımız dışındaki durumlar dahil tespiti kamuoyuna yapılan beyanlarla sınırlı bir alan değildir. Beyanların takip ve teyitle anlam kazanacağı aşikardır. Silah bırakmanın istihbarat ve güvenlik birimlerince tespiti ölçülebilir kriterlerle icra edilecektir. Bu tespit sahadaki doğrulama süreçleriyle desteklenerek kamu düzeni açısından öngörülebilirlik sağlanacaktır. Sınırlarımız dışındaki durumun tespiti güvenlik yol haritasını tamamlayan bir zorunluluktur."

"Silahsız döneme geçenlerin topluma kazandırılması, adalet duygusunu zedelemeyen bir yaklaşımı gerekli kılmaktadır"

Tespit sonrası döneme ilişkin idari ve hukuki düzenlemeler, düzenlemelerin doğurabileceği boşlukları kapatacak bir çerçeveye ihtiyaç duymaktadır. Fesih ve silah bırakma yönünde atılan adımların sürat kazanması, hukuki düzenlemelerin de benzer süratle açıklık ve öngörülebilirlikle gerçekleştirilmesini gerektirmektedir. Topluma uyum, çözüme dayalı siyasetin zorlu ama vazgeçilmez alanlarından biridir. Silahların susması, kırılganlıkların kendiliğinden onarılması anlamına gelmeyecektir. Silahsız döneme geçenlerin topluma kazandırılması, adalet duygusunu zedelemeyen bir yaklaşımı gerekli kılmaktadır. Eğitim, istihdam, psikososyal destek, yerel kalkınma programları ve sivil toplumla iş birliği bu sürecin ana hatlarını oluşturmaktadır.

"En başından itibaren 'Kürt'ün onurunu, Türk'ün gururu'nu korumayı esas alan bir yaklaşım benimsenmiştir"

Sürecin en önemli hususiyetlerinden birisi toplumsal psikolojinin başarılı bir şekilde yönetilmesidir. En başından itibaren 'Kürt'ün onurunu, Türk'ün gururu'nu korumayı esas alan bir yaklaşım benimsenmiştir. Çünkü biliyoruz ki Kürt'ün onurunu korumayan bir dil Türk'ün gururunu hiçe sayan bir söylem barışa değil, yeni kırılmalara neden olacaktır.

Hedefimiz sadece asgari müştereklerde birleşmek değil, birlikte yaşamın azami zeminini güçlendirmektedir. Maşeri vicdanı derinden etkileyen terör gerçeği göz ardı edilmeden toplumun tüm kesimlerinin makul taleplerine karşılık verilmesi esas alınmaktadır."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Güvenlik, Güncel, Terör, PKK, Son Dakika

Son Dakika Güncel PKK'nın Feshi için Yeni Rapor - Son Dakika

