PKK/PYD/YPG Operasyonunda 2 Tutuklama

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Kilis merkezli 2 ilde terör örgütü PKK/PYD/ YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye yönelik çalışma başlattı.

Kilis ve Şanlıurfa'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu A.H. ve F.K.M. gözaltına alındı.

Zanlıların terör örgütü PKK/PYD/YPG içerisinde silahlı eğitim aldıkları ve faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.