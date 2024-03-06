PKK Üyeleri Türkiye\'ye Geçmek İçin Sınır Geçişlerini Organize Eden 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Çanakkale'de 15 Operasyonda 243 Kaçak Göçmen Yakalandı, 15 Organizatör Tutuklandı

Çanakkale'de Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan 15 operasyonda toplamda 243 kaçak göçmen yakalandı. Ayrıca, 15 organizatör tutuklandı ve suçtan elde edilen gelirlere el konuldu.