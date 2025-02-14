PKK Üyesi Yunanistan'a Kaçarken Yakalandı - Son Dakika
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PKK Üyesi Yunanistan'a Kaçarken Yakalandı

Edirne'de, Yunanistan'a geçmeye çalışan PKK üyesi S.D. gözaltına alındı, jandarma işlemleri devam ediyor.

14.02.2025 17:19
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Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK üyesi, Edirne'de gözaltına alındı.

Güvenlik güçleri, askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, terör örgütü PKK üyesi olduğu belirlenen S.D'yi, Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakaladı.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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