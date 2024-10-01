PKK\'ya katılmak isteyen kadın yakalandı, 2 kişi gözaltında

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Terör örgütü PKK'ya katılmak üzere geldiği Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yakalanan kadına yardım ettikleri iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Erzurum'un Karayazı ilçesinden terör örgütü PKK'ya katılım için Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine gelen H.G, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda güvenlik güçlerince 26 Eylül'de yakalandı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında soruşturma başlatılan H.G, savcılıktaki sorgusu sonrası çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Soruşturmanın devamında H.G'yi araçla Karayazı'dan Doğubayazıt'a getiren şüphelilerden biri olduğu belirlenen Ç.D. gözaltına alındı.

Ç.D'nin, bulundukları araçtaki diğer kişinin Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Erzurum İl Başkanı R.K. olduğunu iddia etmesi üzerine bu şüpheli hakkında da gözaltı kararı verildi.

Şüpheli R.K. de Erzurum'un Hınıs ilçesinde yakalandı.

Ç.D. ve R.K'nin işlemleri sürüyor.