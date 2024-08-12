PKK'ya Üye Olan Firari Hükümlü Esenyurt'ta Yakalandı

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Bölücü terör örgütü PKK'ya üye olmak ve dolandırıcılık suçlarından aranan firari hükümlü, Esenyurt'ta gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Ağustos'ta Bağlarçeşme Mahallesi'ndeki denetimler sırasında durumundan şüphelendiği bir kişiyi durdurdu.

Kontrolde kimlik tespiti yapılan Y.A'nın terör örgütü PKK'ya üye olmak ve dolandırıcılık suçlarından arandığı, hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Gözaltına alınan Y.A, buradaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.