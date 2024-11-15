PKK/YPG Deyrizor'da Kuleler Kuruyor - Son Dakika
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PKK/YPG Deyrizor'da Kuleler Kuruyor

PKK/YPG Deyrizor\'da Kuleler Kuruyor

PKK/YPG, Deyrizor'da Arap çiftçilerin arazilerine el koyarak gözetleme kuleleri inşa ediyor.

15.11.2024 12:18
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Terör örgütü PKK/ YPG, Deyrizor'da işgal edilen bölgelerde Arap çiftçilerin arazilerine el koyarak ABD ordusunun teknik desteğiyle gözetleme kuleleri kuruyor.

Terör örgütü, Fırat Nehri'nin doğusunda Irak sınırından başlayarak yaklaşık 122 kilometrelik bir hatta kurduğu onlarca gözlem kulesiyle Fırat Nehri'nin batısında konuşlu İran destekli grupları gözetleme olanağına sahip olacak.

Kuleler sayesinde terör örgütü PKK/YPG, Fırat Nehri'nin iki yakasında silah ve petrol kaçakçılığını gözetleyebilecek.

AA muhabiri, PKK/YPG'li teröristlerin inşa ettiği kuleleri ve kulelerin karşısında konuşlanan İran destekli grupların mevzilerini görüntüledi.

12 metre yüksekliğinde betonarme kuleler

Kulelerin inşaat projesi, doğuda Suriye-Irak sınırındaki Bağoz beldesinden başlayarak Cedit Akidat beldesine kadar uzanıyor.

Terör örgütü PKK/YPG, kuleleri yıl başından bu yana 1000 metrekare, yani yaklaşık bir dönüm alan üzerinde Arap çiftçilerin arazilerine el koyarak kurmaya başladı.

Her biri 12 metre yüksekliğindeki betonarme kuleler, teröristlere hem yer altında hem de üstünde faaliyet alanı tanıyor.

Demirle güçlendirilerek beton duvarlarla çevrilen kuleler, toplamda 1000 metrekarelik bir alanı kaplıyor.

Gelişmiş askeri donanım ve gözetim sistemleri

Kulelerin ABD ordusunun desteğiyle modern güvenlik teknolojileriyle donatıldığını aktaran kaynaklar, her kulede güvenlik kameraları, termal dürbünler, hafif ve orta çaplı silahlar, sinyal karıştırıcı sistemleri, anti-personel ve zırh delici füzelerin bulunduğunu anlattı.

PKK/YPG'li teröristler, inşası tamamlanan kulelere, terör örgütünün "öz savunma güçleri" olarak adlandırılan yapılanmasının üyelerini konuşlandırdı.

Her bir kulede iki saatlik sürelerle 7-8 terörist nöbet tutuyor. Kulelerde görev yapan teröristlere her 24 saatte bir lojistik malzeme sağlayan araçlarla destek veriliyor.

Ayrıca teröristler düzenli olarak kuleler arasında devriye geziyor.

Terör örgütü, Deyrizor'un doğusunda Latva Ziban bölgesinde de kule inşaat faaliyetlerini sürdürüyor.

"Artık bu kulenin olduğu tarlamı ekemeyeceğim"

Güvenlik gerekçesiyle adını vermek istemeyen Bağozlu çiftçi, PKK/YPG'li teröristlerin nehrin kenarındaki tarlasından bir dönüm toprak gasbettiğini söyledi.

Tarlasını belirli saatlerde ve teröristlerden izin almak zorunda kalarak sulayabildiğini söyleyen çiftçi, "İtiraz ettik. Ama boş. Tarlama sadece 09.00-17.00 saatlerinde girebiliyorum. Kulelere yakın evler boşaltıldı. Artık orada kimse yaşamıyor." dedi.

Acil durumlarda nehrin bir yakasından diğerine geçişi sağlayan geçitlerin de kuleler nedeniyle engellendiğini belirten çiftçi, "Köylerin bir kısmı doğuda, kalan kısmı da batıda. Her iki tarafta akrabalarım var. Acil sağlık durumu olduğunda nehrin diğer tarafına geçiyorduk. Artık geçemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel PKK/YPG Deyrizor'da Kuleler Kuruyor - Son Dakika

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