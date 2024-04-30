PKK/YPG, Münbiç'te alıkonulan sivili işkenceyle öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

PKK/YPG, Münbiç'te alıkonulan sivili işkenceyle öldürdü

PKK/YPG, Münbiç\'te alıkonulan sivili işkenceyle öldürdü

Suriye'nin Münbiç ilçesinde PKK/YPG terör örgütü tarafından alıkonulan bir sivilin işkenceyle öldürüldüğü bildirildi. Suriye İnsan Hakları Ağı, teröristlerin evini bastıkları sivile ateş açtığını ve yaralanan sivili alıkoyduklarını açıkladı. Alıkonulan sivilin ailesine terör örgütü tarafından ölüm haberinin verildiği belirtildi. Açıklamada, sivilin alıkonulduğu süre boyunca vahşice işkence gördüğü ve sağlık durumunun kötüleşmesi sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi. PKK/YPG'nin bu eylemi Suriye İnsan Hakları Ağı tarafından kınandı.

30.04.2024 15:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TEL Terör örgütü PKK/ YPG'nin, Suriye'nin Münbiç ilçesinde alıkoyduğu bir sivili işkence yaparak öldürdüğü bildirildi.

Suriye İnsan Hakları Ağından (SNHR) yapılan yazılı açıklamada, Suriye'de SDG adını kullanan PKK/YPG'li teröristlerin, işgal ettikleri Münbiç'te 25 Nisan'da, evini bastıkları Hayro eş-Şilaş adlı sivile ateş açtığı belirtildi.

Saldırıda yaralanan 44 yaşındaki Şilaş'ı alıkoyan terör örgütünün, 27 Nisan'da Şilaş'ın öldüğünü ailesine bildirdiği kaydedildi.

Şilaş'ın alıkonmadan önce sağlık durumunun iyi olduğu vurgulanan açıklamada, Şilaş'ın alıkonulduğu süre boyunca "vahşice" işkence gördüğü, bu nedenle sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine hayatını kaybettiği vurgulandı.

SNHR, PKK/YPG'li teröristlerin Şilaş'i işkenceyle öldürülmesini kınadı.

Kaynak: AA

Münbiç, Suriye, YPG, PKK, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel PKK/YPG, Münbiç'te alıkonulan sivili işkenceyle öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:14 İsrail polisinin Türk vatandaşını öldürdüğü anlar kamerada İsrail polisinin Türk vatandaşını öldürdüğü anlar kamerada
15:32 Valiliğin 1 Mayıs kısıtlamasına tepki gösteren Özel, AYM kararını gösterdi: Taksim’i yasaklamak anayasayı tanımamaktır Valiliğin 1 Mayıs kısıtlamasına tepki gösteren Özel, AYM kararını gösterdi: Taksim'i yasaklamak anayasayı tanımamaktır
15:21 Yer: İzmir Sokak ortasında insan derisi bulundu Yer: İzmir! Sokak ortasında insan derisi bulundu
13:56 Kudüs’te İsrail polisine bıçaklı saldırı düzenleyen Türk vatandaşı öldürüldü Kudüs'te İsrail polisine bıçaklı saldırı düzenleyen Türk vatandaşı öldürüldü
13:11 Devlet Bahçeli’nin ihanetle suçladığı Müsavat Dervişoğlu’ndan yanıt gecikmedi Devlet Bahçeli'nin ihanetle suçladığı Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt gecikmedi
15:36 Londra’da Bir Restoranda Telefon Hırsızlığı Anı Kameraya Yansıdı Londra'da Bir Restoranda Telefon Hırsızlığı Anı Kameraya Yansıdı
15:35 Ender Saraç, oğluna istismar suçundan yargılanıyor Anne şikayetçi olmadı, çocuğa kayyım atandı Ender Saraç, oğluna istismar suçundan yargılanıyor! Anne şikayetçi olmadı, çocuğa kayyım atandı
15:19 Bunu da gördük Alışveriş sırasında kocasına tasma takıp gezdirdi Bunu da gördük! Alışveriş sırasında kocasına tasma takıp gezdirdi
15:05 Yeşil sahalarda ender görülen an Maç sonu kız arkadaşına evlilik teklifi etti Yeşil sahalarda ender görülen an! Maç sonu kız arkadaşına evlilik teklifi etti
14:02 Fenomen Reynmen, sevgilisine evlilik teklifi etti Fenomen Reynmen, sevgilisine evlilik teklifi etti
13:42 Sosyal medyada tehdit ve küfürler savuran ’medyum’ hakkında gözaltı kararı Sosyal medyada tehdit ve küfürler savuran 'medyum' hakkında gözaltı kararı
13:28 Sosyal medyada 1 Mayıs provokasyonuna operasyon: 58 gözaltı Sosyal medyada 1 Mayıs provokasyonuna operasyon: 58 gözaltı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 16:36:01. #1.12#
SON DAKİKA: PKK/YPG, Münbiç'te alıkonulan sivili işkenceyle öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement