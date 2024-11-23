PKK/YPG Saldırısında Bir Çocuk Hayatını Kaybetti

Terör örgütü PKK/ YPG'nin yuvalandığı Halep iline bağlı Aynularap ilçesinden, Tel Abyad ilçesine düzenlediği saldırıda bir çocuk hayatını kaybetti.
Aynularap'daki PKK/YPG'li teröristler, saat 17.15 sularında Tel Abyad'ın batı hattındaki Çarık Abdi köyüne karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenledi.
Saldırıda ağır yaralanan 10 yaşındaki N.R.H, Tel Abyad Hastanesi'ne sevk edildi.
Çocuk, hastanede yapılan bütün tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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