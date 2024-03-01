PKK/YPG, Suriye'nin Halep ilinde muhalif Kürtlerin ofisini tahrip etti - Son Dakika
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PKK/YPG, Suriye'nin Halep ilinde muhalif Kürtlerin ofisini tahrip etti

PKK/YPG terör örgütü, Suriye'nin Halep ilinde işgalinde tuttuğu Aynularap ilçesinde, muhalif Kürtlerin oluşturduğu Suriye Kürt Ulusal Konseyine (ENKS) üye parti ofisini bastı ve talan ettikten sonra ateşe verdi. Bu olay, PKK/YPG'nin muhalif Kürt gruplara yönelik saldırılarının bir örneği olarak kaydedildi.

01.03.2024 15:15
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TEL Terör örgütü PKK/ YPG, Suriye'nin Halep ilinde işgalinde tuttuğu Aynularap ilçesinde, muhalif Kürtlerin oluşturduğu Suriye Kürt Ulusal Konseyine (ENKS) üye parti ofisini tahrip etti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Halep'in Aynularap ilçesinde PKK/YPG'li teröristler, öğle saatlerinde muhalif Kürtlerin oluşturduğu ENKS'nin üye partisinin ofisini bastı.

PKK/YPG'li teröristler, muhalif Kürtlerin ofisini talan etmesinin ardından ofis teçhizatını ateşe verdi.

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ilinde işgalinde tuttuğu Derbasiye ilçesinde 20 Nisan 2022 tarihinde muhalif Kürtlerin oluşturduğu ENKS'nin bir ofisini basarak ateşe vermişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel PKK/YPG, Suriye'nin Halep ilinde muhalif Kürtlerin ofisini tahrip etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: PKK/YPG, Suriye'nin Halep ilinde muhalif Kürtlerin ofisini tahrip etti - Son Dakika
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