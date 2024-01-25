 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
PKK/YPG Üyesi Suriye Uyruklu Terörist Gaziantep'te Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

PKK/YPG Üyesi Suriye Uyruklu Terörist Gaziantep'te Yakalandı

Gaziantep'te jandarmanın düzenlediği operasyonda, Suriye uyruklu M.H. isimli PKK/YPG üyesi terörist yakalandı. Sınırı kaçak olarak geçtiği belirlenen terörist, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla gizlendiği adreste yakalandı ve tutuklandı.

PKK/YPG Üyesi Suriye Uyruklu Terörist Gaziantep\'te Yakalandı
25.01.2024 - 11:15,  Güncelleme: 11:16
Abone Ol

GAZİANTEP'te jandarmanın düzenlediği operasyonda, PKK/ YPG üyesi Suriye uyruklu M.H., yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'de 2014-2018 yılları arasında PKK/YPG terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen M.H.'nin Gaziantep'te olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sınırı kaçak olarak geçtiği belirlenen Suriye uyruklu M.H., gizlendiği adreste jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan M.H., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Gaziantep, Suriye, YPG, PKK, Suriye, Güvenlik, Yakalama, Terör, Operasyon, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel PKK/YPG Üyesi Suriye Uyruklu Terörist Gaziantep'te Yakalandı - Son Dakika


13:21
Milli Savunma Bakanlığı: ABD'nin Suriye'den çekileceği iddialarına ihtiyatla yaklaşılmalı Milli Savunma Bakanlığı: ABD'nin Suriye'den çekileceği iddialarına ihtiyatla yaklaşılmalı
13:02
İmamoğlu'ndan İYİ Partili Buğra Kavuncu'nun adaylığına ilk yorum İmamoğlu'ndan İYİ Partili Buğra Kavuncu'nun adaylığına ilk yorum
12:53
Murat Kurum: 100 bin konut yapıp ihtiyaç sahiplerine uygun fiyata kiralayacağız Murat Kurum: 100 bin konut yapıp ihtiyaç sahiplerine uygun fiyata kiralayacağız
12:32
Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda sahneye Cem Karaca şarkısıyla çıktı Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda sahneye Cem Karaca şarkısıyla çıktı
12:10
Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor
11:59
Metroda bıçaklama olayında zanlıya 8 yıl 3 ay hapis cezası Metroda bıçaklama olayında zanlıya 8 yıl 3 ay hapis cezası
11:52
Antalya'da ormanlık alanda genç birinin cansız bedeni bulundu Antalya'da ormanlık alanda genç birinin cansız bedeni bulundu
11:45
İbrahim Tatlıses, yeni doğan torunu için dua istedi: Kalbinde sorun var İbrahim Tatlıses, yeni doğan torunu için dua istedi: Kalbinde sorun var

Son Dakika
13:21 Milli Savunma Bakanlığı: ABD'nin Suriye'den çekileceği iddialarına ihtiyatla yaklaşılmalı
13:02 İmamoğlu'ndan İYİ Partili Buğra Kavuncu'nun adaylığına ilk yorum
12:53 Murat Kurum: 100 bin konut yapıp ihtiyaç sahiplerine uygun fiyata kiralayacağız
12:32 Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda sahneye Cem Karaca şarkısıyla çıktı
12:10 Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor
11:42 Bursa Büyükşehir Belediyesi İkinci Zaman Sergisi'ni açtı
11:59 Metroda bıçaklama olayında zanlıya 8 yıl 3 ay hapis cezası
11:52 Antalya'da ormanlık alanda genç birinin cansız bedeni bulundu
11:45 İbrahim Tatlıses, yeni doğan torunu için dua istedi: Kalbinde sorun var
11:36 İBB adayı Murat Kurum seçim vaatlerini ve projelerini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 13:28:33. #1.11#
SON DAKİKA: PKK/YPG Üyesi Suriye Uyruklu Terörist Gaziantep'te Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement