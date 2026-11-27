Haber: Erva GÜN

(TBMM) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2027 Yılı Gelir Bütçesi, 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi maddeleri ile 2025 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi maddeleri görüşülerek kabul edildi. Görüşmelerde kabul edilen önergelerle, araştırma üniversitelerinin bilimsel araştırma projelerinde kullanılmak üzere Strateji ve Bütçe Başkanlığı bütçesine 500 milyon TL, esnaf ve sanatkarların finansman ihtiyaçları için 2027 yılı merkezi yönetim bütçesine ise 33 milyar TL ödenek eklendi.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2027 Yılı Gelir Bütçesi, 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi Maddeleri ile 2025 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi maddelerinin görüşmeleri tamamlandı.

2027 yılı bütçesinin görüşmeleri öncesinde Cumhurbaşkanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2027 yılı bütçesi görüşüldü. Komisyonda kabul edilen önergeyle, Yüksek Öğretim Kurulu Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yürütülen Araştırma Üniversitelerini Destekleme Projesi kapsamında, Strateji ve Bütçe Başkanlığı bütçesine ilave 500 milyon Türk lirası ödenek aktarıldı.

ESNAF VE SANATKAR FİNANSMANINA EK ÖDENEK

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 5 Kasım 2026 tarihindeki bütçe görüşmelerinde 5570 sayılı Kamu Sermayeli Bankalar Tarafından Yürütülen Faiz Destekli Kredi ve Kar Payı Destekli Fon Kullandırılmasına Dair Kanun uyarınca Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından esnaf ve sanatkarların finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanabilmesini teminen Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine 33 milyar TL ödenek ilave edilmişti.

Komisyondaki 2027 yılı merkezi bütçesinin görüşmelerinde, esnaf ve sanatkarlara finansman sağlamak amacıyla ayrılan 33 milyar TL ödenek 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi cetveline eklendi. Böylelikle eklenen ek ödenek ile birlikte Kurumlar Geçici Vergisi tutarı 2 trilyon 249 milyar 814 milyon TL'ye yükseltildi.

Ayrıca, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesine "idame projeleri" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek 1.000 MW ve üzeri kapasiteye sahip yüksek gerilim doğru akım dönüştürücü merkezi ve iletim hattı projeleri ile elektrik iletimine yönelik deniz altı tünel ve deniz altı kablo projeleri" ibaresi eklendi

Maddeler üzerinde verilen önergelerin görüşülmesinin ardından 2027 Yılı Gelir Bütçesi, 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi Maddeleri ile 2025 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi Maddeleri kabul edildi.

YILMAZ: "YAPICI ELEŞTİRİLER HEM BÜROKRASİ HEM DE HEM DE SİYASET İÇİN YOL GÖSTERİCİDİR"

Bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, komisyon çalışmalarının bugün itibariyle kabul edildiğini söyleyerek, "Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı bütçelerinin yanı sıra 17 bakanlığın, toplamda 230 kamu kurumunun bütçesi, 228 kamu kurumunun kesin hesabı ile 228 Sayıştay raporu üzerine 21 birleşim boyunca büyük bir özveriyle çalışma yapıldı" ifadelerini kullandı.

2027 yılı bütçe teklifinin müzakerelerini yürüten Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş'a, komisyon üyelerine ve milletvekillerine teşekkürlerini ileten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Türkiye'de de dünyada da bütçeler çok fazla değişikliğe uğramadan genelde geçer. Ama önemli olan bu süreçte yapılan tartışmalardır. Özellikle politika tartışmalarıdır. Bunlar yol gösterici tartışmalardır. Her toplumda iktidar var ama demokrasilerde muhalefet de var. Muhalefet son derece kıymetlidir. Yapıcı eleştirilere her zaman açık olduğumuzu ve değer verdiğimizi buradan bir kez daha ifade etmek isterim. Belki bu bütçenin rakamlarında çok fazla değişiklik olmayabilir. Ancak yapılan yapıcı eleştiriler hem bürokrasi için hem siyaset için yol göstericidir. Birçok bürokrat arkadaşımız eminim burada belli notlar aldılar. Birçok bakanlıktan arkadaşımız, yine bakanlarımız, bizler notlar aldık. Bunlar ülkemize sonuçta bir katkı olarak mutlaka değerlendirilecektir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemimizin 9. AK Parti hükümetlerinin 25. bütçesine ilişkin nihai karar genel kurul görüşmelerinin ardından yüce meclisimizce verilecektir. 2027 yılı bütçemizin milletimizin refahına ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamasını diliyor, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

MUŞ: MECLİSTEKİ VEKİLLERİMİZİN YARISI MÜZAKERELERE DOĞRUDAN KATILIM SAĞLADI

Öte yandan Komisyon Başkanı Mehmet Muş ise, 21 Ekim'de başlanan komisyon çalışmalarının bugün sona erdiğini dile getirdi. Komisyonda görüşmeler kapsamında 38 gün çalıştıklarını, 21 birleşimde ve 66 oturumda yaklaşık 212 saat mesai yapıldığını aktaran Muş, şu ifadeleri kullandı:

"Bu görüşmelere de komisyon üyeleri dahil 261 milletvekilimizin bin 433 söz talebi karşılandı. Başka bir deyişle Meclisteki milletvekillerimizin yaklaşık yarısı bu müzakerelere doğrudan katılım sağlayarak görüşlerini ifade etmişlerdir. Ben de komisyondaki milletvekillerimizin tamamına, bu uzun süreçte gösterdikleri nezaket içerisindeki müzakereler, tartışmalar için teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Beni hiç kırmadılar. Bazen biraz ufak tefek gerginlikler oldu. Fikir farklılıkları oldu. Ama konuşup dile getirdiğimiz zaman da işler rayına girdi. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Zaman su gibi akıp geçti ve bu konuşmayı sanki geçen sene aynı bu zamanda yaptık ve üzerinden sanki bir saat veya bir gün geçmiş gibi bugün de toplandık. 2027 yılı bütçemiz hayırlı, uğurlu olsun."

GENEL KURUL'DAKİ BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ 7 ARALIK'TA BAŞLAYACAK

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri, 7 Aralık Pazartesi saat 11.00'de bütçenin tümü üzerindeki görüşmelerle başlanacak.

Bakanlık ve kurum bütçelerinin müzakereleri ise 8 Aralık Salı günü TBMM, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı bütçeleriyle olacak. Takvime göre, 9 Aralık Çarşamba günü İçişleri ve Sağlık bakanlıkları, 10 Aralık Perşembe günü Ulaştırma ve Altyapı ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıkları, 11 Aralık Cuma günü ise Ticaret ile Kültür ve Turizm bakanlıklarının bütçeleri ele alınacak.

Meclis Genel Kurulu mesaisine hafta sonu da devam ederek 12 Aralık Cumartesi günü Hazine ve Maliye ile Dışişleri bakanlıklarının, 13 Aralık Pazar günü ise Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim bakanlıklarının bütçelerini görüşecek. İkinci haftanın ilk günü olan 14 Aralık Pazartesi günü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Tarım ve Orman bakanlıklarının, 15 Aralık Salı günü Adalet ile Gençlik ve Spor bakanlıklarının bütçeleri masaya yatırılacak. Kurum bütçeleri aşaması, 16 Aralık Çarşamba günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı bütçelerinin görüşülmesiyle tamamlanacak.

Kurum bütçelerinin ardından madde oylamalarına geçilecek. Bu kapsamda 17 Aralık Perşembe günü Gelir Bütçesi, 18 Aralık Cuma günü 2027 yılı bütçesinin maddeleri, 19 Aralık Cumartesi günü ise 2025 yılı kesin hesabının maddeleri görüşülecek. Bütçe maratonu, 20 Aralık Pazar günü saat 11.00'de bütçenin tümü üzerinde yapılacak kapanış görüşmeleri ve oylamayla sona erecek.