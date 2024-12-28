Plastik Poşet Fiyatlarına Zam

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(ANKARA) - 1 Ocak 2019'dan itibaren 25 kuruşa satılan plastik poşetlerin fiyatı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Plastik Poşet Komisyonu'nda 50 kuruş olarak güncellendi. Bu kapsamda, yeni yıl itibarıyla plastik poşetler 50 kuruşa satılacak.

Plastik poşetlerin ücretlendirilmesi, gereksiz plastik poşet kullanımının önüne geçilerek görsel ve çevresel kirliliğinin önlenmesi amacıyla 2019 yılında uygulanmaya başlanmıştı. Plastik poşetler, 5 yıldır 25 kuruşa satılıyordu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Plastik Poşet Komisyonu'nda bugün plastik poşetler için yeni ücret belirlendi.

Marketlerden, alışveriş merkezlerinden satın alınan plastik poşetler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un onayıyla yeni yıldan itibaren 50 kuruşa satılacak.