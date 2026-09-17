Podemos lideri Belarra, 12 ülkenin İsrail yerleşimlerine ticari kısıtlamasını yetersiz buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Podemos lideri Belarra, 12 ülkenin İsrail yerleşimlerine ticari kısıtlamasını yetersiz buldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya'da muhalefetteki sol görüşlü Podemos partisinin lideri İone Belarra, aralarında İngiltere, Fransa ve Kanada'nın bulunduğu 12 Batılı ülkenin 8 Eylül'de İsrail yerleşimlerinden gelen mallara getirdiği ticari kısıtlamayı yetersiz buldu. Belarra, İsrail'le tüm ilişkilerin kesilmesi ve ülkenin küresel düzeyde tecrit edilmesi gerektiğini savundu.

İspanya'da muhalefetteki sol görüşlü Podemos partisinin lideri İone Belarra, İngiltere, Fransa ve Kanada'nın aralarında bulunduğu 12 Batılı ülkenin, işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticareti yasaklama kararının yetersiz olduğunu belirterek, "İsrail ile tüm ilişkileri kesin." dedi.

Belarra, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ve İngiltere'nin 8 Eylül'de yaptıkları ortak yazılı açıklamayla işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimlerinden gelen mallara ticari kısıtlama getirme kararı almalarını AA muhabirine değerlendirdi.

"Uluslararası toplumun Filistin halkı karşısında tamamen başarısız olduğuna inanıyoruz." diyen Belarra, son olarak 12 Batılı ülkenin İsrail'e karşı ticari yaptırım uygulama girişimini de "yetersiz gördüklerini" ifade etti.

İspanya'da İsrail'e karşı en sert tavrı gösteren siyasetçilerden biri olan Belarra, "Bu ülkelerin girişimi, İsrail'e bu soykırımı kesin olarak sona erdirmesi yönünde gerçek bir baskı uygulamak için yapmaları gerekenlerden çok uzaktır." eleştirisinde bulundu.

Belarra, "Bu soykırım üç yılı aşkın süredir devam ediyor. Geçen yıl, tamamen sivil toplumun baskısı ve küresel olarak örgütlenmesi sayesinde sağlanan göstermelik ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde yaşanan vahşetin her gün sessizce sürdüğü artık apaçık ortadadır." dedi.

"İspanya hükümetine ve diğer devletlere baskı yapmaya devam edeceğiz"

"İsrail'in tüm uluslararası kuruluşlardan ihraç edilmesi ve küresel düzeyde tecrit edilmesi gerektiğine, ayrıca tüm askeri ve ticari bağların koparılması gerektiğine inanıyoruz." ifadelerini kullanan Belarra, "Bu yönde adımlar atmayan İspanyol hükümetine ve diğer devletlere, bu yolu izlemeleri için baskı yapmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA
İnsan HaklarıİngilterePolitikaİspanyaİsrailGüncelKanadaFransaEylülSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dışişleri Bakanı Fidan’dan Yunanistan’a sert çıkış Dışişleri Bakanı Fidan'dan Yunanistan'a sert çıkış
Eski belediye başkanının öldürülmesi davasında yeni gelişme Azmettirenler de hesap verecek Eski belediye başkanının öldürülmesi davasında yeni gelişme! Azmettirenler de hesap verecek
Kassam Tugayları’na bağlı Refah Tugayları komutanı, İsrail saldırısında hayatını kaybetti Kassam Tugayları'na bağlı Refah Tugayları komutanı, İsrail saldırısında hayatını kaybetti
Bir ilimiz bu skandalla çalkalanıyor 29 yaşındaki kadına toplu cinsel istismar Bir ilimiz bu skandalla çalkalanıyor! 29 yaşındaki kadına toplu cinsel istismar
Batman, Hatay, Kars, Kocaeli ve Tokat’ta tefecilik operasyonu: 53 gözaltı Batman, Hatay, Kars, Kocaeli ve Tokat'ta tefecilik operasyonu: 53 gözaltı
Batan geminin kaptanı Yaşar Kayhan son yolculuğuna uğurlandı Batan geminin kaptanı Yaşar Kayhan son yolculuğuna uğurlandı
12:15
Kurtlar Vadisi’ndeki “Muhsin Yazıcıoğlu“ detayı yeniden gündem oldu
Kurtlar Vadisi'ndeki "Muhsin Yazıcıoğlu" detayı yeniden gündem oldu
12:14
MSB’den Yunanistan’a Meis uyarısı “Müsamaha göstermeyeceğiz“
MSB'den Yunanistan'a Meis uyarısı! "Müsamaha göstermeyeceğiz"
11:42
Kadir İnanır’ın 28 mirasçısına soğuk duş
Kadir İnanır'ın 28 mirasçısına soğuk duş
11:27
SPK duyurdu 7 şirketin fonları işleme kapatıldı
SPK duyurdu! 7 şirketin fonları işleme kapatıldı
11:15
Ayasofya’nın altında 9 kilometrelik gizli dünya Bakan Ersoy açıkladı
Ayasofya'nın altında 9 kilometrelik gizli dünya! Bakan Ersoy açıkladı
10:18
Kozinoğlu soruşturmasında yeni operasyon: 2’si eski savcı 3 kişi gözaltında, Hasan Atilla Uğur aranıyor
Kozinoğlu soruşturmasında yeni operasyon: 2'si eski savcı 3 kişi gözaltında, Hasan Atilla Uğur aranıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2026 12:48:45. #.0.3#
SON DAKİKA: Podemos lideri Belarra, 12 ülkenin İsrail yerleşimlerine ticari kısıtlamasını yetersiz buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement