Podemos lideri İone Belarra, Avrupalı liderleri İsrail\'in Gazze\'ye saldırısında işbirlikçi olmakla suçladı

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İspanya'da muhalefetteki aşırı sol görüşlü Podemos partisinin lideri İone Belarra, İsrail'in Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatmasında sessiz kaldıkları için Avrupalı liderlerin "işbirlikçi" olduğunu belirtti.

Belarra, X hesabından yaptığı açıklamada, "Refah, yüz binlerce kişinin sığındığı Gazze Şeridi'nin son noktası. Kaçacak başka yer yok. İsrail gece boyunca bombaladı. Söyleyecek sözüm kalmadı. Avrupalı liderler bunun için işbirlikçi oldu. Bu acı her zaman bizimle birlikte olacak." dedi.

Komünist görüşlü Birleşik Sol (IU) partisinden Avrupa Parlamenteri Manuel Pineda Marin de X hesabından, İsrail'in Filistinlilere yönelik katliamının görüntülerini ve İsrail hükümetinin bunu savunan açıklamalarını paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu siyonizmdir. Burası İsrail. Nazizm'den hiçbir farkı olmayan bu üstünlükçü düşünceyi eleştirmek, kınamak, mücadele etmek sadece bir hak değil zorunluluktur. Biz antisiyonistiz çünkü antifaşistiz, çünkü Nazizm'e karşıyız. Kendinize 'demokrat' demeniz ve bu pislikle herhangi bir şekilde anlaşmanız kabul edilemez. Kendinizi insan hakları savunucusu olarak tanımlamanız ve bu soykırımcı çeteyle silah ticaretini sürdürmeniz mümkün değil."

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, dün akşam X hesabından yaptığı paylaşımda, "Refah'a yapılacak bir saldırı, Filistin halkının halihazırda çektiği acıları daha da artıracaktır. Daha fazla masum sivilin ölmesini önleyecek, insani yardımın girişine ve İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasına olanak sağlayacak bir ateşkesin sağlanması acildir. Uluslararası toplum bu trajedi karşısında pasif kalamaz." çağrısında bulunmuştu.