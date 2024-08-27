Podemos lideri Ione Belarra: İspanya'nın göçmen sorunu yok, ırkçılık sorunu var - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Podemos lideri Ione Belarra: İspanya'nın göçmen sorunu yok, ırkçılık sorunu var

İspanya'da muhalefette olan sol görüşlü Podemos partisinin lideri Ione Belarra, İspanya'nın göçmen sorunu olmadığını, ancak ciddi bir ırkçılık sorunu olduğunu belirterek, ırkçılık karşıtı politikalara ihtiyaç olduğunu söyledi.

27.08.2024 18:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya'da muhalefette olan sol görüşlü Podemos partisinin lideri Ione Belarra, "İspanya'nın göçmen sorunu yok, çok ciddi bir ırkçılık sorunu var. Bu yüzden cesur bir şekilde alınmış ırkçılık karşıtı politikalara ihtiyaç var." dedi.

Podemos lideri Ione Belarra, Meclis'te yapılan oturumda yaptığı konuşmada, sol koalisyon hükümetinin düzensiz göçmen politikasını sert dille eleştirerek, ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi ile aşırı sağcı Vox'u "Irkçı şiddeti teşvik etmek ve İngiltere'dekine benzer isyanlar çıkarmakla" suçladı.

Belarra, "İspanya'nın göçmen sorunu yok, çok ciddi bir ırkçılık sorunu var. Bu yüzden cesur bir şekilde alınmış ırkçılık karşıtı politikalara ihtiyaç var. Bizi endişelendirmesi gereken, yabancılar, kayıkla gelenler değil. Zenginliğimizi çalanlar Amazon, Carrefour, Starbucks, Mc Donalds ve diğerleri." ifadelerini kullandı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in düzensiz göçmen sorununa karşı bugün başladığı Senegal, Moritanya ve Gambiya ziyaretinin, sorunun çözümü olmadığını kaydeden Podemos lideri, "bu tip politikaların sadece daha fazla sınırlar yaratmaya ve insan hakları ihlallerine neden olduğunu" savundu.

Belarra, İspanya'daki yaklaşık 500 bin düzensiz göçmenin yasal oturum izni almasına olanak sağlayacak yasa tasarısının kabul edilmesini istedi.

İspanya'da başta Kanarya Adaları ile Balear Adaları başta olmak üzere ülkeye gelen düzensiz göçmenlerin sayısında bu yılın ilk 8 ayında 2023'ün aynı dönemine oranla yüzde 70'e yakın oranda artış kaydedildi.

Resmi verilere göre 1 Ocal-15 Ağustos tarihleri arasında İspanya'ya, 22 bin 304'ü Kanarya Adalarına olmak üzere toplam 31 bin 155 düzensiz göçmen giriş yaptı.

Ayrıca Kuzey Afrika'daki İspanyol toprağı Ceuta'da da benzer sorunlar yaşanırken, düzensiz göçmenlerin barındığı sosyal merkezlerdeki doluluk oranının yüzde 479'u bulduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

İspanya, Göçmen, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Podemos lideri Ione Belarra: İspanya'nın göçmen sorunu yok, ırkçılık sorunu var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:17 Son 1 haftada 5 yeni siyasi parti kuruldu Son 1 haftada 5 yeni siyasi parti kuruldu
16:35 Kamu bankaları düşük faizli konut kredisi verecek Şartlar da oran da belli gibi Kamu bankaları düşük faizli konut kredisi verecek! Şartlar da oran da belli gibi
16:10 Parayı cebine koyup markete gitti Küba’da bir aylık doktor maaşıyla bakın neler alınabiliyor Parayı cebine koyup markete gitti! Küba'da bir aylık doktor maaşıyla bakın neler alınabiliyor
15:48 Kurnaz ev sahibi, bu sefer para değil 7 gram altın istedi Kurnaz ev sahibi, bu sefer para değil 7 gram altın istedi
13:01 3 çocuğunu öldüren baba, boşanma aşamasındaki eşine “Sen büyük bir olayı duyacaksın“ demiş 3 çocuğunu öldüren baba, boşanma aşamasındaki eşine "Sen büyük bir olayı duyacaksın" demiş
10:08 Beşiktaş, Augsburg’tan Felix Uduokhai’yi renklerine bağladı Beşiktaş, Augsburg'tan Felix Uduokhai'yi renklerine bağladı
09:46 İsveç’te ’Özgür Filistin’ sloganı atan kadına sert müdahale İsveç'te 'Özgür Filistin' sloganı atan kadına sert müdahale
09:45 Yeni dönemde 8 büyük reform Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor Yeni dönemde 8 büyük reform! Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor
09:24 Özcan Deniz Aile Üyeleriyle İlişkisini Kopardığını Açıkladı, Kız Kardeşiyle Tartışma Yaşandı Özcan Deniz Aile Üyeleriyle İlişkisini Kopardığını Açıkladı, Kız Kardeşiyle Tartışma Yaşandı
09:16 Üniversitede kazandığı bölümü gören genç, ailesini suçlayarak ağlama krizine girdi Üniversitede kazandığı bölümü gören genç, ailesini suçlayarak ağlama krizine girdi
08:57 İkinci el araç satışında yeni dönem Artık her önüne gelen ilan veremeyecek İkinci el araç satışında yeni dönem! Artık her önüne gelen ilan veremeyecek
08:47 Özcan Deniz’in ailesinde kriz Samar Dadgar’dan kendisini hedef alan görümcesine sert sözler Özcan Deniz'in ailesinde kriz! Samar Dadgar'dan kendisini hedef alan görümcesine sert sözler
08:30 49 ilde operasyon: 336 kişi gözaltına alındı 49 ilde operasyon: 336 kişi gözaltına alındı
08:26 Meteoroloji ve AFAD saat vererek uyardı İstanbul’a sağanak yağış geliyor Meteoroloji ve AFAD saat vererek uyardı! İstanbul'a sağanak yağış geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2024 18:36:54. #1.12#
SON DAKİKA: Podemos lideri Ione Belarra: İspanya'nın göçmen sorunu yok, ırkçılık sorunu var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement