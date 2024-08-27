Podemos lideri Ione Belarra: İspanya'nın göçmen sorunu yok, ırkçılık sorunu var

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İspanya'da muhalefette olan sol görüşlü Podemos partisinin lideri Ione Belarra, "İspanya'nın göçmen sorunu yok, çok ciddi bir ırkçılık sorunu var. Bu yüzden cesur bir şekilde alınmış ırkçılık karşıtı politikalara ihtiyaç var." dedi.

Podemos lideri Ione Belarra, Meclis'te yapılan oturumda yaptığı konuşmada, sol koalisyon hükümetinin düzensiz göçmen politikasını sert dille eleştirerek, ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi ile aşırı sağcı Vox'u "Irkçı şiddeti teşvik etmek ve İngiltere'dekine benzer isyanlar çıkarmakla" suçladı.

Belarra, "İspanya'nın göçmen sorunu yok, çok ciddi bir ırkçılık sorunu var. Bu yüzden cesur bir şekilde alınmış ırkçılık karşıtı politikalara ihtiyaç var. Bizi endişelendirmesi gereken, yabancılar, kayıkla gelenler değil. Zenginliğimizi çalanlar Amazon, Carrefour, Starbucks, Mc Donalds ve diğerleri." ifadelerini kullandı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in düzensiz göçmen sorununa karşı bugün başladığı Senegal, Moritanya ve Gambiya ziyaretinin, sorunun çözümü olmadığını kaydeden Podemos lideri, "bu tip politikaların sadece daha fazla sınırlar yaratmaya ve insan hakları ihlallerine neden olduğunu" savundu.

Belarra, İspanya'daki yaklaşık 500 bin düzensiz göçmenin yasal oturum izni almasına olanak sağlayacak yasa tasarısının kabul edilmesini istedi.

İspanya'da başta Kanarya Adaları ile Balear Adaları başta olmak üzere ülkeye gelen düzensiz göçmenlerin sayısında bu yılın ilk 8 ayında 2023'ün aynı dönemine oranla yüzde 70'e yakın oranda artış kaydedildi.

Resmi verilere göre 1 Ocal-15 Ağustos tarihleri arasında İspanya'ya, 22 bin 304'ü Kanarya Adalarına olmak üzere toplam 31 bin 155 düzensiz göçmen giriş yaptı.

Ayrıca Kuzey Afrika'daki İspanyol toprağı Ceuta'da da benzer sorunlar yaşanırken, düzensiz göçmenlerin barındığı sosyal merkezlerdeki doluluk oranının yüzde 479'u bulduğu belirtiliyor.