Güney Kore\'de donanma uçağı düştü! Askerler aranıyor

Yonhap'ın haberine göre, askeri devriye uçağı, yerel saatle 13.50 sularında yere çakıldı. Olayın ardından bölge halkı, Pohang kentindeki dağlık alandan dumanların yükseldiği ihbarında bulundu.

Pohang şehrinden bir yetkili Yonhap'a yaptığı açıklamada, "Kazaya uğrayanın bir deniz uçağı olduğunu doğruladık. Kazayı ve kayıpları araştırıyoruz." dedi.

Düşen askeri uçaktaki 4 kişinin akıbetine ve kazanın nedenine dair henüz bilgi paylaşılmadı.