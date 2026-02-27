Polatlı Borsasından Ramazan İyiliği

Polatlı Ticaret Borsası, ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere yönelik toplam 600 bin liralık gıda yardımında bulundu.

Borsadan yapılan açıklamada, yardımın 300 bin lirasını Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) karşıladığı belirtildi.

Bu kapsamda 1200 lira değerinde 500 market hediye çeki, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmaya başlandı.

Polatlı Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Toplu, TOBB'un katkılarıyla şehirde ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulunduklarını dile getirerek, "Bu vesileyle mübarek ramazan ayının, başta Polatlılı hemşehrilerim olmak üzere tüm ülkemiz ve insanlık için sağlık, sıhhat, afiyet, bolluk getirmesini temmenni ederim." ifadesini kullandı.