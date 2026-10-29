Polatlı'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü tören ve gösterilerle kutlandı - Son Dakika
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Polatlı'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü tören ve gösterilerle kutlandı

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Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü, Ankara'nın Polatlı ilçesinde Kaymakamlıkta ve Polatlı Şehir Stadı'nda düzenlenen törenlerle kutlandı. Stadyumdaki programda mehter, oratoryo, şiir ve halk oyunları gösterileri sunuldu, tören resmi geçitle sona erdi.

Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü, Ankara'nın Polatlı ilçesinde düzenlenen törenlerle kutlandı.

Kaymakamlıkta düzenlenen programa Kaymakam Atilla Kantay, Garnizon Komutanı Tümgeneral Ömer Şahin Selvi ve Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşların bayramını kutladı.

Polatlı Şehir Stadı'nda devam eden programa çok sayıda vatandaş katıldı. Kantay, Selvi ve Yıldızkaya, tören aracıyla tribünleri selamladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Kantay, Polatlı'nın Sakarya Meydan Muharebesi'ndeki tarihi önemine değinerek ilçenin Cumhuriyet coşkusunu yaşattığını söyledi.

Programda Ankara Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı gösteri sundu. Duatepe Anadolu Lisesi öğrencileri şiirler okudu ve "Cumhuriyet Oratoryosu"nu sahneledi. Ankara Kulübü Derneği Seymen ekibinin halk oyunları gösterisi de izleyicilerden alkış aldı.

Öğrenci korosunun marş dinletisi ve savunma sporları kulübü öğrencilerinin gösterilerinin ardından tören, askeri birlikler, okullar ve kurumların katıldığı resmi geçitle sona erdi.

Stadyumun doğu girişinde Topçu ve Füze Okul Komutanlığınca askeri teçhizat ve materyallerin sergilendiği bir alan da oluşturuldu.

Kaynak: AA
Kültür SanatPolatlıAnkaraGüncelTörenSon Dakika

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SON DAKİKA: Polatlı'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü tören ve gösterilerle kutlandı - Son Dakika
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