Polatlı\'da Geri Vitese Alınan Cip Yayaya Çarptı

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ANKARA'nın Polatlı ilçesinde, sürücüsünün ileri yerine geri vitese aldığı cip, kaldırımdaki bir yayaya, park halindeki otomobile ve dükkana çarptı. Yaralanan yaya Miyase Balcı, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Polatlı ilçesi Necatibey Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, caddedeki bir dükkanda eşiyle tartışan Emel Baysal, ardından park halindeki 06 DKU 959 plakalı cipine bindi. Cipiyle ileri gitmek isteyen sürücü, vitesi yanlışlıkla geriye aldı. Geriye doğru hareket eden cip, kaldırımda yürüyen Miyase Balcı'ya, park halindeki bir otomobile ve dükkana çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eşinin yaptığı kazayı gören Tuna Baysal ise olay yerinde baygınlık geçirdi. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatıp bölgede güvenlik önlemi alırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ve baygınlık geçiren kişiye müdahale etti. Balcı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cip sürücüsü Emel Baysal gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.