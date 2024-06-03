Polatlı'da kavgaya karışanların üzerine sürülen aracın altında kalan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Polatlı'da kavgaya karışanların üzerine sürülen aracın altında kalan kişi hayatını kaybetti

Polatlı\'da kavgaya karışanların üzerine sürülen aracın altında kalan kişi hayatını kaybetti

Ankara'nın Polatlı ilçesinde çıkan kavgada, taraflardan birinin aracını kavgaya karışanların üzerine sürmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Olayda 6 kişi yaralanırken, aracı sürdüğü iddia edilen 2 kişi tutuklandı ve 1 kişi hakkında ev hapsi kararı verildi.

03.06.2024 16:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Polatlı ilçesinde kavgaya karışanların üzerine sürülen aracın altında kalan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Polatlı Besihaneler bölgesinde 25 Mayıs'ta iki aile arasında çıkan kavga sırasında iki çocuk babası Serkan Özkan (43), taraflardan birinin kavgaya karışanların üzerine sürdüğü aracın altında kaldı.

Eski Polatlıspor Kulüp Başkanı Özkan, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Özkan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Serkan Özkan'ın cenazesi, Polatlı Yeni Mahallesi Camisi'nde kılınan namazın ardından Polatlı Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Özkan'ın ailesi ve yakınları ile Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, belediye meclisi üyeleri, siyasi partilerin ilçe başkanları ve çok sayıda kişi katıldı.

Olayda İ.Y, F.A.Ö. ve S.Ö'nün aralarında bulunduğu 6 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Kavgaya karışanların üzerine aracı sürdüğü iddia edilen İ.Y. ile F.A.Ö'nün tutuklandığı, S.Ö. hakkında ise ev hapsi kararı verildiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Serkan Özkan, Ev hapsi, Polatlı, Ankara, Kavga, Olay, Hukuk, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polatlı'da kavgaya karışanların üzerine sürülen aracın altında kalan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:46 Kabine yarın toplanıyor Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var Kabine yarın toplanıyor! Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var
16:18 “Çöp ev“ davasında karar çıktı Yeğenini alıkoyan teyzeye 15 yıl hapis "Çöp ev" davasında karar çıktı! Yeğenini alıkoyan teyzeye 15 yıl hapis
16:09 Bakan Şimşek: Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kaynak girişi var Bakan Şimşek: Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kaynak girişi var
15:30 Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı yüklü miktarda para ile yakalanmış Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı yüklü miktarda para ile yakalanmış
13:09 DEM Parti “kayyum“ kararı sonrası belediyelerin önünde nöbet eylemleri başlatıyor DEM Parti "kayyum" kararı sonrası belediyelerin önünde nöbet eylemleri başlatıyor
16:51 Daha ilk toplantısında yaşananlara bakın Mourinho, sorulan sorulara isyan etti Daha ilk toplantısında yaşananlara bakın! Mourinho, sorulan sorulara isyan etti
16:49 Kaldırımdaki gençleri öldürüp tahliye olmuştu Alkollü sürücü hakkında yeni karar Kaldırımdaki gençleri öldürüp tahliye olmuştu! Alkollü sürücü hakkında yeni karar
15:43 Dybala ve Lukaku’yu getirecek mi Fenerbahçe’den Mourinho’ya transfer için açık çek Dybala ve Lukaku'yu getirecek mi? Fenerbahçe'den Mourinho'ya transfer için açık çek
15:37 Anaokulunda kahreden haber: yere yığılan 6 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti Anaokulunda kahreden haber: yere yığılan 6 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti
14:40 Erkan Petekkaya “Bilmediğiniz şeyler dönüyor“ deyip Erdoğan’dan yardım istemişti Sorun saatler içinde çözüldü Erkan Petekkaya "Bilmediğiniz şeyler dönüyor" deyip Erdoğan'dan yardım istemişti! Sorun saatler içinde çözüldü
14:28 Jose Mourinho: Transferimi Ali Koç bitirdi, Aziz Yıldırım’dan izin almadım Jose Mourinho: Transferimi Ali Koç bitirdi, Aziz Yıldırım'dan izin almadım
14:26 Özgür Özel’den Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanmasına tepki: Bu halkın iradesini yok saymaktır Özgür Özel'den Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki: Bu halkın iradesini yok saymaktır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2024 17:49:34. #1.13#
SON DAKİKA: Polatlı'da kavgaya karışanların üzerine sürülen aracın altında kalan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement