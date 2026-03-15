Polatlı'da Kaza: 2 Ölü, 12 Yaralı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu Suriye uyruklu 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Mehmetakif Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı'nda sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz belirlenemeyen minibüs ile otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Minibüsteki Suriye uyruklu 2 kişinin yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık personeli, yaralanan 12 kişiyi Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.