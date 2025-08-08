Şehitlik Mahallesi Elçibey Caddesi'nde sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araç ile Hilalnur Tüzün ve arkadaşının bulunduğu motosiklet kavşakta çarpıştı. Motosiklette bulunan 2 kişi çarpışmanın etkisiyle yola savrulurken, hafif ticari araç sürücüsü kaza yerinden kaçtı.
Ağır yaralanan Tüzün ve arkadaşı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tüzün, bugün hastanede hayatını kaybetti. Kazadan sonra polis tarafından yakalanan hafif ticari araç sürücüsünün emniyette işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Polatlı'da Motosiklet Kazasında 17 Yaşındaki Lise Öğrencisi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
