Polatlı'da Silahlı Çatışma Barışla Sonlandı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde geçen günlerde yaşanan ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran silahlı çatışmanın tarafları, kanaat önderlerinin girişimi ile mahallede bulunan camide bir araya geldi. Burada duaların ardından taraflar tokalaştı ve aralarındaki husumet sonlandırıldı. Gerçekleştirilen barış buluşmasına Polatlı Kaymakamı Atilla Kantay, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam ve İlçe Müftüsü Selami Bayrakçı da katıldı. Buluşmada birlik, beraberlik ve sağduyu vurgusu yapılırken, benzer olayların bir daha yaşanmaması yönünde temenniler dile getirildi.

Emre EFE/ POLATLI(Ankara),