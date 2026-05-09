Polatlı'da Silahlı Kavga: 23 Gözaltı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınanların sayısı 23'e çıktı.

Alınan bilgiye göre, Şentepe Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgaya ilişkin 11 şüpheli daha yakalandı.

Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda 11 ruhsatsız silah ele geçirildi.

İlçede dün iki aile arasında yaşanan silahlı kavga sonrasında 12 şüpheli gözaltına alınmış, 8 ruhsatsız silah ele geçirilmişti.