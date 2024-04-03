Polatlı'da Tülay Güçevin davasında savcılık müebbet hapis cezası istedi

Ankara'nın Polatlı ilçesinde yol kenarında cansız bedeni bulunan Tüla Güçevin davasının bugünkü görülen duruşmasında Savcılık mütalaasını verdi. Sanık Celalettin Sefa Durukan'ın "canavarca hisle ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.
Ankara'nın Polatlı ilçesinde 4 Aralık 2022'de yol kenarında cansız bedeni bulunan 2 çocuk annesi Tülay Güçevin'in vücudunda darp izlerine rastlanmış ve olayın ardından gözaltına alınan iki kişiden 34 yaşındaki Celalettin Sefa Durukan tutuklanmıştı. Sanık Celalettin Safa Durukan'ın "canavarca hisle öldürmek" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davada bugün 6'ncı duruşma görüldü.
Duruşmaya mağdur avukatlarından Hediye Gökçe Baykal ve Burak Yılmaz ile Aile Bakanlığı adına Özay Ercan katıldı. Duruşmaya sanık avukatlarından ise Gürhan Gökçe katıldı.
SANIK, TÜLAY GÜÇEVİN'İN BAŞKA BİR ERKEK İLE İLİŞKİSİ OLDUĞUNU İDDİ ETTİ VE "ASIL FAİL O" DEDİ
Duruşmaya SEGBİS ile bağlanan sanık Celalettin Sefa Durukan, Tülay Güçevin'in araç içerisinde M.Y. isimli bir erkek ile telefon görüşmesi yaptığını ve bu görüşme sırasında birbirlerini karşılıklı olarak ölümle tehdit ettiklerini ileri sürerek Güçevin'in aynı şahısla ilişkisinin olduğu iddiasında bulundu ve "Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Tülay aracımdan inmeden önce telefonunda M. Y. isimli kişi ile birbirini öldürmekle tehdit ettiler. Tülay, 'yanıma gelmezsem ailene, karına söylerim' diye konuştu ve ardından karşılıklı olarak birbirlerini ölümle tehdit ettiler. Burada benim hayatım söz konusu 16 aydır suçsuz yere yatıyorum. Bu duruşmada en büyük şüpheli, asıl fail Mevlüt Yıldırım'dır. Tanıklarda çelişkili beyanlarda bulunmuştur. Olayı benim gerçekleştirdiğime dair herhangi bir kanıt yok. Ben masumum. Ben adli kontrol şartıyla da olsa tahliyemi talep ediyorum" dedi.
SAIK AVUKATI TUTUKSUZ YARGILANMA TALEBİNDE BULUNDU
Sanık avukat Gürhan Gökçe ise, "M. Y. olay gecesi saat 01.32'de Tülay Güçevin ile mesajlaşıyor ardından G.B.Ş. isimli kadın ile mesajlaşıyor. Bu yüzden dinlenmesini istiyoruz. Olaydan sonra ve sabah da M.Y.'ye mesaj atıyor. Dinlenmesinden vazgeçilmesin olayı aydınlatacağını düşünüyoruz" dedi ve şöyle devam etti:
"Müvekkilimin üzerine suçu atıp aradan sıyrılmaya çalışıldığı açıktır. Mütalaa yerinde değildir. Bütün deliller toplandı zaten müvekkilim kaçmış değildir. Ev hapsi ve en ağır adli kontrollerde olmak üzere biz daha savunma hakkını daha iyi yapabilmek adına müvekkilin tutuksuz yargılanmasını talep ediyorum."
MÜTALAADA CEZADA ARTIRIM İSTENDİ
Savcılık ise sanığın aracının maktulün bulunduğu cesetin olduğu yerde olması, maktulün tırnaklarında bulunan dokuların sanık ile uyumlu olması ve sanığın çelişkili beyanlarda bulunmasının nedeninin suçtan kurtulmak için soyut beyanlarda bulunduğu gerekçesi ve maktulü darp ederek maktulün ölümüne neden olduğuna işaret etti. Savcılık, sanığın "canavarca hisle ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.
TCK'da öldürme suçunun nitelikli hallerinden olan "canavarca his" TCK madde 82/1-b, "kadına karşı oluşu" da madde 82/1-f'de düzenleniyor ve yaptırımı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası.
Mahkeme sanık Durukan'ın tutukluluk halinin devamına karar verirken bir sonraki duruşmayı 29 Mayıs'a erteledi.
AVUKAT BAYKAL: "SANIĞIN EN AĞIR CEZAYI ALMASI İÇİN SONUNA KADAR TAKİPÇİSİYİZ"
Duruşmanın ardından ANKA Haber Ajansı'na konuşan avukat Hediye Gökçe Baykal, "Tülay Güçevin dosyasında adım adım artık sona yaklaşıyoruz. Savcı mütaalasını verdi. Sanığın cezalandırılması yönünde mütalaa verdi. Mütalaa doğrultusunda sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz. Sanık ve sanık müdafii sanığın suçu işlemesi konusunda ısrarcılar. Bir başka kişinin dahli olduğunu iddia etti ama mahkeme bu talepleri de reddetti. Biz de başından beri bütün delillerde ve mütalaada da gösterildiği gibi sanığın suçu işlediğini gösteriyor. Biz de sanığın en ağır cezayı alması için son celseye kadar takip edeceğiz dosyayı" dedi.
NE OLMUŞTU?
Ankara Adli Tıp Kurumu tarafından Güçevin'in cesedinin incelenmesi sonucu hazırlanan raporda maktulün tırnaklarında Celalettin Safa Durukan'ın DNA kalıntılarının bulunduğu tespit edilmişti. Otopsi raporu sonucunda Güçevin'in baş bölgesinde kırık olduğu ve kanama nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilmişti. Ayrıca raporda Güçevin'in kafa bölgesine sert bir cisimle vurulduğu ifade edilmişti. Savcılık tarafından hazırlanan iddianame ise Güçevin'in muşta ile öldürüldüğü ifade edilmişti.
Sanık Celalettin Safa Durukan'ın cep telefonu incelemesi sonucunda Tülay Güçevin'e gönderdiği son mesajlarda "Allah belamı versin, nereden seni sevdim, bin belamı bulayım" yazdığı görüldü. Tülay Güçevin'in cinayetinden önce atıldığı belirlenen mesajlar iddianame de yer aldı.
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