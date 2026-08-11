Polatlı'da Yangın Çıkartan Şüpheli Gözaltında
Ankara'nın Polatlı ilçesinde yangın çıkardığı belirlenen şüpheli Y.E.G. alkollü olarak yakalandı.
Ankara'nın Polatlı ilçesinde, Gordion Antik Kenti'nin yakınındaki otluk alanda yangın çıkardığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
Yassıhöyük Mahallesi'nde bir kişinin çakmakla 50-100 metre aralıklarla kuru otları yakarak kırsal Beylikköprü Mahallesi istikametine ilerlediği ihbarı üzerine bölgeye güvenlik ekipleri sevk edildi.
Ekipler, şüpheli Y.E.G'yi Beylikköprü Mahallesi'nin girişinde otları yakmaya devam ettiği sırada suçüstü yakaladı. Alkollü olduğu tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.
Yaklaşık 250 dönümlük alanda etkili olan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
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