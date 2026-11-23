Türk Kızılay Polatlı Şubesi, sosyal durumları incelenen 60 ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımı yaptı.

Hayırseverlerden temin edilen yardımlar, Kızılay ekiplerince evlere teslim edildi. Gıda kolilerinde mercimek, pirinç, toz şeker, kıyma konservesi ve salça yer aldı.

Türk Kızılay Polatlı Şube Başkanı Süleyman Yiğit yaptığı açıklamada, iyilik hareketinin en güçlü dayanağının ihtiyaç anında elini taşın altına koyan duyarlı bağışçılar ve sahada özveriyle çalışan Kızılay ekipleri olduğunu söyledi.

Ailelere yardımları ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Yiğit, "Paylaştıkça çoğalan bu dayanışma ruhunu büyütmeye, hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.