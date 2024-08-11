Polatlı Soğan Üreticileri Birliği Başkanı: Bu Yıl Soğan Rekoltesi 500 Bin Ton Olacak

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Polatlı Soğan Üreticileri Birliği Başkanı İlhami Teke, bu yıl mahsul sıkıntısı yaşanmayacağını belirterek, "Polatlı'mızda bu sene beklediğimiz soğan rekoltemiz 500 bin ton" dedi.

Türkiye'nin soğan ihtiyacının yüzde 40'ının Polatlı ve çevresinden karşılandığını ifade eden Teke, ihtiyaç fazlası ürünlerin satışı için devletten destek beklediklerini söyledi.

İlhami Teke, "Polatlı'mızda bu sene beklediğimiz soğan rekoltemiz 500 bin ton. Tabii mevsimsel şartlar hastalıklar su kesintileri ile birlikte üretimimizde diğer yıllara oranla bu sene bir rekolte düşüklüğü söz konusudur. Ancak ülkemizin geneline baktığımızda, uzun yıllar ekilen soğan istatistiklerine baktığımızda bu sene ülkemizde çok ciddi manada soğan ekilişi olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla ülkemizde soğanla ilgili bir rekolte sıkıntısı yaşanmayacaktır. Bu noktada ülkemizde ihtiyacımızı karşılayacaktan fazla üretimimiz olacak." dedi.

Türkiye'de soğan hasadının erken başladığını ifade eden Teke, özellikle erkenci soğanlardan dolayı ihtiyaçtan fazla bir hasadın söz konusu olduğunu vurguladı.

İlhami Teke, şunları kaydetti:

"Fiyatlarımız üreticilerimizin maliyetleri seyrinde devam etmektedir. Üreticimizin zarar etmemesi için özellikle bizim pazarımızdaki en büyük payı olan ulusal zincir marketlerimizin vicdanlarını dinleyip üreticinin alın terinin karşılığını vererek soğanlarımızı alırlarsa bizim üreticimiz de üretimine devam eder. Türkiye'de de bir soğan konusunda fiyat istikrarı olur. Üretici üretiyor, ürettiği tarlada kalmamalı, ürettiğinden alın terinin karşılığını almalı. Soğan, ciddi manada ülkemizde çiftçilerimizin geçim kaynağıdır. Bu noktada herkes üzerine düşeni yapmalı."