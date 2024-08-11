Polatlı Soğan Üreticileri Birliği Başkanı: Bu Yıl Soğan Rekoltesi 500 Bin Ton Olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Polatlı Soğan Üreticileri Birliği Başkanı: Bu Yıl Soğan Rekoltesi 500 Bin Ton Olacak

Polatlı Soğan Üreticileri Birliği Başkanı: Bu Yıl Soğan Rekoltesi 500 Bin Ton Olacak

Polatlı Soğan Üreticileri Birliği Başkanı İlhami Teke, bu yıl mahsul sıkıntısı yaşanmayacağını belirterek, Türkiye'nin soğan ihtiyacının yüzde 40'ının Polatlı ve çevresinden karşılandığını ifade etti. Teke, ihtiyaç fazlası ürünlerin satışı için devletten destek beklediklerini söyledi.

11.08.2024 16:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polatlı Soğan Üreticileri Birliği Başkanı İlhami Teke, bu yıl mahsul sıkıntısı yaşanmayacağını belirterek, "Polatlı'mızda bu sene beklediğimiz soğan rekoltemiz 500 bin ton" dedi.

Türkiye'nin soğan ihtiyacının yüzde 40'ının Polatlı ve çevresinden karşılandığını ifade eden Teke, ihtiyaç fazlası ürünlerin satışı için devletten destek beklediklerini söyledi.

İlhami Teke, "Polatlı'mızda bu sene beklediğimiz soğan rekoltemiz 500 bin ton. Tabii mevsimsel şartlar hastalıklar su kesintileri ile birlikte üretimimizde diğer yıllara oranla bu sene bir rekolte düşüklüğü söz konusudur. Ancak ülkemizin geneline baktığımızda, uzun yıllar ekilen soğan istatistiklerine baktığımızda bu sene ülkemizde çok ciddi manada soğan ekilişi olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla ülkemizde soğanla ilgili bir rekolte sıkıntısı yaşanmayacaktır. Bu noktada ülkemizde ihtiyacımızı karşılayacaktan fazla üretimimiz olacak." dedi.

Türkiye'de soğan hasadının erken başladığını ifade eden Teke, özellikle erkenci soğanlardan dolayı ihtiyaçtan fazla bir hasadın söz konusu olduğunu vurguladı.

İlhami Teke, şunları kaydetti:

"Fiyatlarımız üreticilerimizin maliyetleri seyrinde devam etmektedir. Üreticimizin zarar etmemesi için özellikle bizim pazarımızdaki en büyük payı olan ulusal zincir marketlerimizin vicdanlarını dinleyip üreticinin alın terinin karşılığını vererek soğanlarımızı alırlarsa bizim üreticimiz de üretimine devam eder. Türkiye'de de bir soğan konusunda fiyat istikrarı olur. Üretici üretiyor, ürettiği tarlada kalmamalı, ürettiğinden alın terinin karşılığını almalı. Soğan, ciddi manada ülkemizde çiftçilerimizin geçim kaynağıdır. Bu noktada herkes üzerine düşeni yapmalı."

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polatlı Soğan Üreticileri Birliği Başkanı: Bu Yıl Soğan Rekoltesi 500 Bin Ton Olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:44 CHP’deki para sayma soruşturması tamamlandı Savcıdan dikkat çeken “Hazine“ talebi CHP'deki para sayma soruşturması tamamlandı! Savcıdan dikkat çeken "Hazine" talebi
15:29 Suda kaybolan çocuk karada bulundu, ailesi sevinç gözyaşı döktü Suda kaybolan çocuk karada bulundu, ailesi sevinç gözyaşı döktü
14:23 Sinvar’ın suikast listesinin başında yer alan Ben-Gvir’den bir skandal tehdit daha Sinvar'ın suikast listesinin başında yer alan Ben-Gvir'den bir skandal tehdit daha
10:42 Rus istihbaratından Sırbistan için darbe uyarısı Cumhurbaşkanı Vucic ilk kez açıkladı Rus istihbaratından Sırbistan için darbe uyarısı! Cumhurbaşkanı Vucic ilk kez açıkladı
00:15 Saldırı korkusu psikolojilerini bozdu İçki ve sakinleştirici satışları patladı Saldırı korkusu psikolojilerini bozdu! İçki ve sakinleştirici satışları patladı
15:49 Yeni transfer kafilede yok Beşiktaş’ın Samsunspor maçı kadrosu belli oldu Yeni transfer kafilede yok! Beşiktaş'ın Samsunspor maçı kadrosu belli oldu
15:37 3 kadından 9 çocuk yapan İzzet Yıldızhan, evlilik hazırlığı yapan oğluna da sayı verdi 3 kadından 9 çocuk yapan İzzet Yıldızhan, evlilik hazırlığı yapan oğluna da sayı verdi
15:04 Yarışmadığı halde Olimpiyatlar’a damga vurdu Güzel olduğu kadar da mütevazi Yarışmadığı halde Olimpiyatlar'a damga vurdu! Güzel olduğu kadar da mütevazi
14:45 Kasa kasa domatesi çöpe dökenlerin yaptığı yanına kâr kalmadı Kasa kasa domatesi çöpe dökenlerin yaptığı yanına kâr kalmadı
14:36 Genç kadın sokak ortasında silahla vurularak öldürüldü Genç kadın sokak ortasında silahla vurularak öldürüldü
14:33 Olimpiyatlar’ın en şanssızı Boynunun üzerine düşen güreşçi, minderi sedyeyle terk etti Olimpiyatlar'ın en şanssızı! Boynunun üzerine düşen güreşçi, minderi sedyeyle terk etti
14:31 YouTube’un eski CEO’su ve Google’ın ilk çalışanlarından Susan Wojcicki hayatını kaybetti YouTube'un eski CEO'su ve Google'ın ilk çalışanlarından Susan Wojcicki hayatını kaybetti
13:55 İmamoğlu’ndan Paris eleştirilerine yanıt: Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir konu yok İmamoğlu'ndan Paris eleştirilerine yanıt: Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir konu yok
13:47 12 yaşındaki bir öğrenci, yüzlerce evin tahliye edilmesine neden olan büyük bir yangın çıkardığı şüphesiyle tutuklandı 12 yaşındaki bir öğrenci, yüzlerce evin tahliye edilmesine neden olan büyük bir yangın çıkardığı şüphesiyle tutuklandı
13:28 Ülkesi felaketle boğuşan Kim Jong-un, yardım tekliflerini reddetti Ülkesi felaketle boğuşan Kim Jong-un, yardım tekliflerini reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2024 17:31:39. #1.11#
SON DAKİKA: Polatlı Soğan Üreticileri Birliği Başkanı: Bu Yıl Soğan Rekoltesi 500 Bin Ton Olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement