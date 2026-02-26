Polis, Arkadaşının Ölümüne Neden Oldu

Bakırköy'de beylik tabancasını tanıtırken silahın ateş alması sonucu arkadaşının ölümüne neden olan polisin yargılandığı davada, mütalaa açıklandı.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Çolak Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada maktul Kadir Özkök'ün annesi Ayşe Özkök, kardeşi Hazar Özkök ve taraf avukatları da hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, sanık Ahmet Çolak'ın "olası kastla ölüme neden olma" suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Mahkeme, mütalaaya ilişkin savunma yapılması için süre vererek duruşmayı erteledi.

Davanın geçmişi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, 9 Ekim 2024'te polis Ahmet Çolak'ın beylik tabancasını tanıttığı sırada silahın ateş alması sonucu arkadaşı Kadir Özkök'ün ölümüne neden olmasına ilişkin, "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan iddianame hazırlanmıştı.

Hazırlanan iddianame asliye ceza mahkemesine gönderilmişti.

Asliye ceza mahkemesi ise olayda "olası kastla ölüme neden olma" suçunun gerçekleştiği gerekçesiyle aldığı görevsizlik kararıyla dosyayı ağır ceza mahkemesine göndermişti.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi de "olası kastla ölüme neden olma" suçundan yargılama yapılmasına karar vermişti.