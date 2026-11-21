Beyoğlu'nda aracını park eden kişilerden 'Aracınız zarar görür' diyerek para isteyen ve vermek istemeyenleri tehdit eden 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Asmalı Mescit Mahallesi Meşrutiyet Caddesi'nde aracını park etmek isteyenlerden para isteyen kişilerin olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan saha çalışmalarında, caddede kamuya ait alana aracını park eden kişilerden para istendiği, vermek istemeyenlerin ise 'Aracınız zarar görür' denilerek tehdit edildiği tespit edildi.

Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarının incelenmesi üzerine bölgede değnekçilik yaparak haksız kazanç sağladığı belirlenen Ş.Ü. (62), A.Ü. (31), H.Ü. (28) ve İ.G. (42) gözaltına alındı. Haklarında Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 'korsan otoparkçılık' suçundan işlem başlatılan şüphelilerin bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.