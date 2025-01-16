Polis Başmüfettişi Şırnak'ta Seminer Verdi

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Polis Başmüfettişi Şırnak'ta polislere seminer verdi

ŞIRNAK - Şırnak'ta, Polis Başmüfettişi 1.Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Sula tarafından "Polis Teşkilatı Farkındalık Moral ve Motivasyon Projesi" kapsamında seminer verildi.

Türk Polis Teşkilatı'nın "Moral, Motivasyon ve Farkındalık Projesi" kapsamında düzenlenen seminere, Şırnak Emniyet Müdür Yardımcısı Cem Koray Kılıçkaya ve polisler katıldı.

Polis Başmüfettişi Ahmet Sula, teşkilat mensuplarına yönelik bilgiler ve deneyimlerini paylaştı. Sula, seminerde gerçekleştirdiği sunumda, motivasyonun iş hayatındaki yeri ve önemi, stres yönetimi ve ekip ruhu gibi konulara değindi.

Sula, Şırnak'ta yaklaşık 20 yıl önce acı tatlı hatıraları olduğunu ve burada olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Projeyi İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirdiklerini belirten Sula, "İnsanlık; sadece ülkemiz ve coğrafyamız değil, insanlık acı günlerden geçiyor. Tam bu süreçte millet olarak, devlet olarak insanlığın umuduyuz. Buna cefakar polis teşkilatımız katkı sunacak. Bunu artırmak ve fark ettirebilmek üzere il il gece gündüz dolaşıyoruz. Personelimiz ve milletimiz bunu hak ediyor. Bu dertle yola düştük, birçok insana dokunuyoruz ve karşılığını da görüyoruz" dedi.

Şırnak'ın coğrafi konumu ve ulaşımı nedeniyle kolay gelinebilecek bir yer olmadığına değinen Sula, "Ama biz, gece gündüz karış karış ülkemizi dolaşıyoruz. Şırnak benim için maddi ve manevi, tarihi birçok anısı olan kıymetli bir yerdir. Milletimizin hizmetinde yemin ettiğimiz ve bu kaliteyi nasıl artırırız, personelimizin, ailelerin ve sonra milletimizin bu farkındalığı nasıl artırabiliriz çabasıyla buraya geldik. Geldiğimize değdiğini görüyorum" ifadelerini kullandı.