Polis Çocukları Güldürdü

DÜZCE'de Trafik Güvenliği Haftası dolayısıyla anaokulu öğrencilerine eğitim veren trafik polisi Sinan Temizoğlu, çocukların polisten korkmaması gerektiğini anlatırken söylediği "Biz sizi korumak için ayıyı bile döveriz. Arıyı bile yakalarız. Hiçbir şey size zarar veremez" sözleri öğrencileri güldürdü.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şubesi ekipleri, Trafik Güvenliği Haftası dolayısıyla anaokulu öğrencilerine yönelik trafik eğitimi verdi. Bu kapsamda şehir merkezindeki bir anaokuluna giden Trafik Polisi Sinan Temizoğlu, öğrencilerden bazılarının polisten korktuğunu öğrendi.

Polis memuru Temizoğlu, çocukların polisten korkmaması gerektiğini anlatarak, "Hiçbir şeyden korkmanıza gerek yok. Her şeyi polis ağabeylerinize söyleyebilirsiniz. Biz sizi korumak için ayıyı bile döveriz. Arıyı bile yakalarız. Hiçbir şey size zarar veremez. Yılanı var ya bir kovalarım ki bir daha deliğinden çıkamaz. Biz çocukları çok severiz. Polisten korkulmaz, polis sizin koruyucunuzdur" dedi. Temizoğlu'nun sözleri öğrencileri güldürdü. Polis memuru daha sonra alandan alkışlarla uğurlandı.

Haber: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,