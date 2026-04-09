Polis Haftası Etkinlikleri Düzce'de Yapıldı
Polis Haftası Etkinlikleri Düzce'de Yapıldı

09.04.2026 11:00
Düzce'nin Gölyaka ve Kaynaşlı ilçelerinde "Polis Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Gölyaka Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından, "Polis Haftası" etkinlikleri kapsamında düzenlenen liseler arası futsal turnuvası tamamlandı.

Gölyaka Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya ilçedeki liseler yoğun ilgi gösterdi.

Gençlerin spora yönlendirilmesi, dostluk ruhunun geliştirilmesi amacıyla düzenlenen organizasyonda, Gölyaka Anadolu Lisesi birinci, Gölyaka 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Lisesi ikinci, Şehit Serhat BAL Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü oldu.

Dereceye giren takımlara ödülleri verildi, turnuvaya katılan tüm öğrenci ve öğretmenlere teşekkür edildi.

Kaynaşlı'da mevlit okundu

Kaynaşlı İlçe Emniyet Amirliği ve Belediye tarafından şehitler için Merkez Camisinde Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

İkramların dağıtıldığı etkinlik kapsamında şehit aileleri ziyaret edildi.

Kaynak: AA

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Anayasada ara seçim şartları açıktır, o şartlar yerine geldiğinde ara seçim olur
İsrail’den yeni açıklama: Lübnan’da öldürülen Naim Kasım değil yeğeni
Ateşkeste kriz ayyuka çıktı Önce paylaştı sonra sildi
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki gözaltına alındı
Bekçi olmanın şartları değişti
Akaryakıta dev indirim geliyor Tarih ve rakam netleşti
