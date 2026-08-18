Polis İntiharları Meclis Gündeminde - Son Dakika
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Polis İntiharları Meclis Gündeminde

Polis İntiharları Meclis Gündeminde
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Murat Bakan, intihar vakalarını araştırması için İçişleri Bakanı'na sorular yöneltti.

(ANKARA) - YENİ Parti İzmir Milletvekili Murat Bakan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye "2020-2026 yılları arasında Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde görev yapan personel arasında gerçekleşen intihar vakalarının yıllara, rütbelere, yaş gruplarına, görev birimlerine ve illere göre dağılımı nedir? Aynı dönemde görev sırasında veya görev dışında intihar girişiminde bulunan emniyet personeli sayısı kaçtır? Bu personelin kaçına psikolojik ve psikiyatrik destek sağlanmıştır" diye sordu.

YENİ Parti İzmir Milletvekili Murat Bakan, dört ilde, bir günde, farklı birimlerde görevli dört kolluk kuvvetinin intihar ettiğine dikkati çekerek, polis intiharlarını Meclis gündemine taşıdı ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi tarafından yanıtlanması istemiyle yazılı soru önergesi verdi. Bakan'ın açıklaması şöyle:

"Efkan Ala, Süleyman Soylu, Ali Yerlikaya, şimdi de Mustafa Çiftçi… Koltuk sahipleri değişti, isimler değişti; polisin çalışma düzeni değişmedi, özlük hakları sorunları değişmedi, o derin yalnızlığı ise hiç değişmedi. Sayın Çiftçi'ye göreve geldiğinde 'Polisin sesine kulak verecek misiniz?' diye sormuştum. Altı ay oldu. Bugün cevabı önümüzde duruyor: Bu Bakan da kendisinden öncekiler gibi, polisin beklentisini karşılayamadı. Bu ölümler kader mi? Değil. Bu ölümler yönetim zafiyeti… Hangi ülkede bir günde dört polis yaşamına son veriyor?

"ÇALIŞAN EMNİYET MENSUPLARINDA ORTALAMA DÖRT GÜNDE BİR İNTİHAR VAKASI YAŞANIYOR"

Van Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Eğitim Büro Amirliğinde görevli polis memuru U. İ.; Ankara Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü Belge Yönetimi ve Koordinasyon Büro Amirliğinde görevli polis memuru Y.B.; Hatay Dörtyol Devriye Ekipler Amirliğinde görevli polis memuru E.A.; Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Çarşı Polis Merkezi Amirliğinde görevli Çarşı ve Mahalle Bekçisi T.T.; Batman'da ise bir polis memurunun eşi, yaşamına son vermiştir. Emniyet İntiharları Dijital Anıtı'nın verilerine göre 2025 yılında 82, 2026 yılında şu ana kadar 51 intihar vakası kaydedilmiştir. Buna göre çalışan emniyet mensuplarında ortalama dört günde bir intihar vakası yaşanmaktadır. Bu rakamlar, Emniyet Teşkilatı'nda yaşanan intiharların münferit olaylar olarak değerlendirilmemesi, nedenlerinin bilimsel ve kurumsal biçimde araştırılması ve etkili önleyici politikaların hayata geçirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır."

"EMG'NİN KAYITLARINDA 2020-2026 YILINDA MEYDANA GELEN İNTİHAR VAKALARININ SAYISI KAÇTIR?"

Murat Bakan'ın, Bakan Çiftçi'ye yönelttiği sorular ise şöyle:

"2020-2026 yılları arasında Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personel arasında gerçekleşen intihar vakalarının yıllara, rütbelere, yaş gruplarına, görev birimlerine ve illere göre dağılımı nedir?

Aynı dönemde görev sırasında veya görev dışında intihar girişiminde bulunan emniyet personeli sayısı kaçtır? Bu personelin kaçına psikolojik ve psikiyatrik destek sağlanmıştır?

Emniyet Genel Müdürlüğünün kayıtlarına göre 2020 - 2026 yılında meydana gelen intihar vakalarının sayısı kaçtır? Bu vakaların kaçında personel, kaçında emniyet personelinin eşi veya birinci derece yakını yaşamını yitirmiştir?

Emniyet teşkilatında intihar vakalarının nedenlerini araştırmak amacıyla Bakanlığınız veya Emniyet Genel Müdürlüğünüz tarafından hazırlanmış kapsamlı bir risk analizi veya bilimsel çalışma bulunmakta mıdır? Varsa sonuçları kamuoyuyla paylaşılacak mıdır?

Emniyet personeline yönelik Rehberlik ve Psikolojik Danışma hizmetlerinden yılda kaç personel yararlanmaktadır? Bu hizmetlerden yararlanan personelin toplam personel sayısına oranı nedir?

"SON BEŞ YILDA KAÇ EMNİYLET PERSONELİ EMG'NİN PSİKOLOJİK DESTEK BİRİMLERİNE BAŞVURMUŞTUR?"

Son beş yılda kaç emniyet personeli mesleki stres, tükenmişlik veya benzeri psikolojik sorunlar nedeniyle sağlık kuruluşlarına veya Emniyet Genel Müdürlüğünün psikolojik destek birimlerine başvurmuştur?

Emniyet personelinin çalışma saatleri, fazla mesai, dinlenme süreleri, izin kullanımının kısıtlanması gibi ağır çalışma koşullarından kaynaklanan sorunların tespiti ve çözümüne yönelik bir çalışma yapılmış mıdır? Benzer şekilde amir tahakkümü ve mobbing kaynaklı sorunların tespiti ve çözümüne yönelik bir çalışma yapılmış mıdır?

Emniyet personelinin ailelerinin yaşadığı ekonomik, sosyal ve psikolojik sorunların personel üzerindeki etkisini azaltmak amacıyla destek programları yürütülmekte midir?

Emniyet personelinin ekonomik sorunlarının, borçluluk durumunun, çalışma koşullarının, ailevi sorunlarının ve mesleki baskıların intihar vakaları üzerindeki etkisini ortaya koymak amacıyla Bakanlığınızca yürütülen bir araştırma var mıdır?

Emniyet teşkilatında görev yapan personelin yaşam hakkını korumak, intiharların önüne geçmek ve bu ölümleri yalnızca olay sonrasında kayda geçen istatistikler olmaktan çıkarmak amacıyla Bakanlığınızın somut, ölçülebilir ve takvime bağlanmış yeni bir politika çalışması bulunmakta mıdır?"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Polis İntiharları Meclis Gündeminde - Son Dakika

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